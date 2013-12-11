برگزاري نمايشگاه اشتغال و توسعه کارآفريني در گلستان همزمان با هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، «حسين مومني» ظهر چهارشنبه در نشست خبري با خبرنگاران افزود: اين نمايشگاه از 23 آذر به مدت 5 روز در دانشگاه منابع طبيعي گرگان ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: در اين نمايشگاه 50 غرفه تدارک ديده شده است که 20 غرفه آن براي نمايشگاه اشتغال و کارآفريني مي باشد.

وي در توضيح اهداف اين نمايشگاه گفت: زمينه سازي موثر براي توسعه اشتغال زايي و کارآفريني، پيوند بين صنعت و دانشگاه، آشکارسازي نيازهاي واقعي دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه براي کسب شغل مورد نظر از جمله اهداف نمايشگاه اشتغال و توسعه کارآفريني است.

مومني تصريح کرد: تشويق صاحبان صنايع و مشاغل به بهره گيري از منابع انساني در دانشگاهها، شناسايي فرصت هاي شغلي در مقياس هاي استاني، منطقه اي و ملي از ديگر اهداف اين نمايشگاه مي باشد.

وي اظهار داشت: معرفي کارآفرينان و مولدان کسب و کار، معرفي رشته هاي شغل محورو برپايي بازارچه کارآفريني بخشي از برنامه هاي دانشگاه علمي کاربردي در نمايشگاه اشتغال و توسعه کارآفريني مي باشد.

رئيس دانشگاه علمي کاربردي استان گلستان يادآور شد: برگزاري ميز گردهاي تخصصي و کارگاههاي آموزشي مرتبط با موضوعات اشتغال و کارآفريني و تور کارآفريني در استان نيز از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه در هفته پژوهش است.

