تشکیل کارگروه تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی از عبدالحمید احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان خواست کارگروه تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان تشکیل و این لایحه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شود.

در نامه وزیر ورزش و جوانان به دکتر احمدی آمده است: با عنایت به ضرورت تدوین لایحه قانون وزارت ورزش و جوانان و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، لازم است تا با تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی مرتبط با حوزه های ورزش و جوانان، حداکثر ظرف 6 ماه آینده نسبت به انجام این مهم اقدام و گزارش آن در دوره های زمانی مشخص به اینجانب ارائه شود.

در ترکیب اعضای کارگروه علاوه بر حضور نمایندگان حوزه قانونگذاری و بخشهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های ورزش و جوانان، ضروری است تا از ظرفیت کارشناسان این وزارتخانه ، صاحب نظران حقوقی ، ورزشی و جوانان نیز به تناسب نیاز استفاده لازم به عمل آید.

بدیهی است تمامی معاونان، کارشناسان و حوزه های زیر مجموعه وزارت در انجام این ماموریت مهم همکاری لازم را معمول خواهند داشت.