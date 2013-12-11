انتقاد معاون وزیر ارشاد از پایین بودن سرانه مطالعه همزمان با افتتاح 100 ایستگاه مطالعه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین گردهمایی مشترک مدیران کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کارشناسان ایستگاه مطالعه صبح امروز چهارشنبه 20 آذر حضور محمدحسین نوش آبادی، معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مدیران این نهاد در محل هتل انقلاب در تهران برگزار شد.

نوش آبادی در این برنامه با یادآوری نحوه تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 1382 گفت: زمانی که قانون تاسیس این نهاد در مجلس تصویب شد، بنده به عنوان نماینده مجلس در دفاع از تاسیس این نهاد عمل کردم و الان هم معتقدم تاسیس این نهاد کار خوبی بوده است.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نهادهای کتابخانه‌های عمومی کشور یک نهاد مستقل اما با هیئت امنایی قوی و متشکل از چند عضو هیئت دولت است ابراز امیدواری کرد، بودجه این نهاد در سال 1393 وضعیت مطلوبی نسبت به سال جاری داشته باشد.

نوش آبادی ادامه داد: در هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور علاوه بر وزیر ارشاد و دبیر کل نهاد که منصوب هیئت امنا هستند، رئیس کتابخانه ملی و معاون رئیس جمهور هم عضویت دارند علاوه بر آنها چند شخصیت علمی و فرهنگی به انتخاب رئیس جمهور عضو هیئت امنای این نهاد هستند. همه اینها نشان دهنده اهمیت و نقش هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی در تصمیم گیری برای آن است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: با چنین ظرفیتی باید کارهای مهمی در این نهاد انجام شود و خوشبختانه انجام هم شده است.

نوش آبادی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درباره اهمیت مسایل فرهنگی در سیاستگذاری‌های کلان کشور گفت: ایشان به موضوع کتاب و نشر و تولید آن اشاره کردند که این مسئله قطعاً باید مد نظر مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار گیرد. ایشان فرمودند که فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی هویت یک ملت است؛ این یعنی اینکه ما زمانی می‌توانیم به خود ببالیم که به خود متکی باشیم، چرا که فرهنگ اصل است، نه حاشیه و انقلاب ما هم یک انقلاب فرهنگی بوده است.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب و کتابخوانی را زمینه ساز پیشرفت کشور توصیف و از پایین بودن آمارهای سرانه مطالعه در کشور ابراز تاسف کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود سرانه مطالعه در کشور کمی بیش از یک ساعت است، برای کشوری اسلامی مانند ایران بسیار‌ نگران‌کننده است. برای مکتبی که پیامبرش رسالت خود را با «اقرا» آغاز می‌کند، این میزان سرانه مطالعه و آمار ارقام بسیار ناچیزی است.

نوش آبادی سپس گفت: درست است که ما از نظر رشد علمی در دنیا رتبه ممتازی داریم و تقریباً در حال رسیدن به رتبه‌ای هستیم که سند چشم‌انداز برای ما تعریف کرده است اما هنوز فرهنگ کتابخوانی، عمومی نشده است.

وی یادآور شد: گرچه تعداد کتابخانه‌‌ها و سرمایه‌های موجود در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سراسر استان‌ها خوب و قابل قبول است، اما این کافی نیست چون بیش از 100 سال از ورود صنعت چاپ و نشر به کشور ما می‌گذرد. هر چقدر هم کتابخانه‌های شیک و خوب داشته، اما کتابخوان نداشته باشیم، هیچ فایده‌ای ندارد. پس باید تلاش کنیم با استفاده از شیوه‌های نوین سرانه مطالعه را در کشور بالا ببریم.

معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنانش از مدیران استانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و نیز دبیرکل این نهاد خواست که به صورت فصلی و سالیانه گزارش فعالیت واحدهای تابعه خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند تا در بودجه‌بندی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

در ادامه این مراسم 100 ایستگاه مطالعه به صورت همزمان در 100 نقطه کشور و با حضور معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افتتاح شد.

در این برنامه از مدیران کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی، البرز، آذربایجان غربی، فارس و خراسان شمالی به خاطر فعالیت‌های ارزشمند در راه اندازی ایستگاه‌های مطالعه در کشور چه در بعد اجرا و چه در بعد تبلیغ آنها قدردانی شد. همچنین از 5 تن از کارشناسان ایستگاه مطالعه فعال در استان‌های خراسان جنوبی، فارس، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و البرز تقدیر به عمل آمد.