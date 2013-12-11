2000 معلم قرآنی در استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قلی پور ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی ارتقاء و بازآموزی معلمان و مسئولان موسسه ها و خانه های قرآنی استان که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهار داشت: برگزاری این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح معلومات دینی معلمان و مربیان قرآنی استان برگزار شده است.



وی افزود: خوشبختانه این دوره در سال گذشته با استقبال بسیار خوب و گسترده معلمان قرآنی روبرو شد و به همین دلیل امسال نیز آن را برگزار کردیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز مربیان و معلمان این حوزه شویم.

فعالیت دو هزار معلم قرآنی در استان



قلی پور یادآورشد: در حال حاضر دو هزار معلم قرآنی در استان فعالیت می کنند که آموزش بالغ بر شش هزار کارآموز را در موسسات و خانه های قرآنی بر عهده دارند و در این دوره نیز 400 نفر شرکت کرده اند و آموزش های لازم را با حضور استاد برجسته قرآنی داود تک فلاح طی می کنند.

برگزاری 15 دوره آموزشی قرآنی در استان



وی اضافه کرد: در سال جاری با برگزاری 15 دوره تربیت معلم، 14 دوره آموزشیاری، کلاس های ترجمه و مفاهیم، قرائت سطح یک تا شش در موسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی، جشنواره قرآنی هم در شهرستانها برپا شده و برخی نیز در حال اجراست.

قلی پور تصریح کرد: جشنواره صراط المستقیم، مسابقات قرآنی تسنیم ویژه دستگاههای فرهنگی در رشته های مفاهیم، قرائت، ترتیل و حفظ با حضور 28 نفر و طرح مسابقات تلاوت با حضور 168 نفر از دیگر برنامه های اجرا شده و یا در دست اجرا در سال جاری است.

در این مراسم از 16 منتخب قرآنی مسابقات تلاوت تجلیل شد.