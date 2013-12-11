همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی صبح امروز در محل گلستان شهدای اصفهان و حضور جمعی از مسئولان و روحانیون استان اصفهان برگزار شد.

در این همایش که با حضور 600 دانش‌آموز دختر کلاس اولی مزین به چادر برگزار شد سید مجید عاملیان، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه این همایش به همت آیت‌الله مهدوی، استانداری اصفهان، شرکت نمایشگاه‌های استان و جمعی از خیران استان اصفهان برگزار شده است، ادامه داد: برگزاری این همایش در کنار گلزار شهدا به گونه‌ای عمل کردن به وصیت شهدا و به منظور شادسازی روح این عزیزان بوده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش هیچ نقشی در محجبه کردن این دانش‌آموزان نداشته و آنها به صورت خودجوش به این پوشش روی آورده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضروری است که از خانواده‌ این دانش‌آموزان کمال تشکر را داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این همایش به صورت نمادین در تمام مدارس استان برگزارخواهد شد، ادامه داد: با برگزاری این همایش از بیش از یک هزار و 830 دانش‌آموز چادری تجلیل خواهد شد.

