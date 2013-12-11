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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی اصفهان برگزار شد

همایش بزرگ تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی اصفهان برگزار شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: همایش تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی اصفهان با حضور 600 دانش‌آموز محجبه کلاس اولی از شش ناحیه آموزشی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از دختران محجبه کلاس اولی صبح امروز در محل گلستان شهدای اصفهان و حضور جمعی از مسئولان و روحانیون استان اصفهان برگزار شد.

در این همایش که با حضور 600 دانش‌آموز دختر کلاس اولی مزین به چادر برگزار شد سید مجید عاملیان، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه این همایش به همت آیت‌الله مهدوی، استانداری اصفهان، شرکت نمایشگاه‌های استان و جمعی از خیران استان اصفهان برگزار شده است، ادامه داد: برگزاری این همایش در کنار گلزار شهدا به گونه‌ای عمل کردن به وصیت شهدا و به منظور شادسازی روح این عزیزان بوده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش هیچ نقشی در محجبه کردن این دانش‌آموزان نداشته و آنها به صورت خودجوش به این پوشش روی آورده‌اند، ادامه داد: در این راستا ضروری است که از خانواده‌ این دانش‌آموزان کمال تشکر را داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این همایش به صورت نمادین در تمام مدارس استان برگزارخواهد شد، ادامه داد: با برگزاری این همایش از  بیش از یک هزار و 830 دانش‌آموز چادری تجلیل خواهد شد.
 

کد مطلب 2193512

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