آغاز مطالعه ساختار عمیق پوسته ایران/ افزایش 120 درصدی بودجه زمین شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کره ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: شروع مطالعات اکتشافی در مناطق شرقی کشور ظرف دو ماه آینده آغاز خواهد شد و بر این اساس تلاش داریم تا 80 درصد مناطقی که برای اکتشافات بلوکه شده است را مطالعه کنیم.

مدیرعامل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران افزود: در صد روز ابتدای دولت یازدهم تلاش شد تا در بخش معدن، توجه به زنجیره معدن و مطالعات کارشناسی مدنظر قرار گیرد؛ این در حالی است که در 100 روز گذشته، تعداد واگذاری گواهی اکتشاف به بخش خصوصی رشد داشته است.

وی تصریح کرد: سازمان زمین شناسی محدوده های امیدبخش اکتشافی را به بخش خصوصی معرفی می کند و اگر در مواردی، بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نشد، دولت وارد عمل می شود ،البته در مورد اکتشاف عناصر استراتژیک نیز معمولا کمتر بخش خصوصی وارد می شود.

کره ای از به ذخیره رساندن معادن طلا خبرداد و گفت: بعد از افزایش قیمت طلا، این معادن به بخش خصوصی واگذار شد، چراکه اقتصادی شده اند. به گفته وی، اکتشاف عناصر استراتژیک در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است چراکه اکتشاف و استخراج این عناصر توام با فناوری های پیشرفته است.

مدیرعامل سازمان زمین شناسی از مطالعه ساختار عمیق پوسته ایران خبرداد و گفت: این مطالعات با کشور چین در حال انجام است و از ایلام تا گیلان را در بر می گیرد تا بتوان ساختار عمیق پوسته را در عمق 100 تا 200 کیلومتری مطالعه کرد؛ ضمن اینکه این مطالعات به عرض 200 کیلومتر در حال انجام است که امیدواریم ظرف سه سال این مطالعات را تکمیل کنیم.

وی اظهار داشت: در روی ایران 8 درصد ذخایر دنیا را در اختیار دارد، در حالیکه تولید ایران تنها 0.7 درصد است. کره ای در ادامه در خصوص افزایش بودجه سازمان زمین شناسی در پیشنهاد دولت به مجلس برای قانون بودجه سال 93 گفت: اولویت های بودجه ای به اتمام طرحهای بالای 80 درصد پیشرفت اختصاص دارد، ولی خوشبختانه بودجه ما 120 درصد رشد داشته است، البته این موضوع انتظارات ما را برآورده نمی کند و نیازهای اکتشافی نیازمند بودجه بیشتری است.

وی ادامه داد: نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که از منابع غیردولتی استفاده شود. کره ای همچنین در خصوص وضعیت فعلی دریاچه ارومیه گفت: دولت 19 طرح رسمی را برای احیای دریاچه ارومیه مصوب کرده است ولی به لحاظ مطالعات زمین شناسی و دقت نظر در آن، به مطالعات ما اولویت دادند. ما نیز راهکارهایی را برای نجات دریاچه ارومیه پیشنهاد داده ایم.