معاون هنری ارشاد مهمان خانواده رشیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی عصر روز سهشنبه 19 آذرماه به همراه هادی مرزبان به دیدار خانواده داود رشیدی رفت و با داود رشیدی، احترام برومند و لیلی رشیدی پیرامون شرایط تئاتر و مسائل مختلف فرهنگی به گفتگو پرداخت.
در این دیدار داود رشیدی با اشاره به اهمیت و قدمت هنر تئاتر گفت: پیشینه این هنر به کارنونتوم روم باستان بازمیگردد که محل نبرد گلادیاتورها بود. مردم از همان زمان نمایش را دوست داشتند چون میتوانستند درونیات خود را در آن ببینند. تئاتر از دیرباز محلی برای فراگیری بوده است.
وی با اشاره به شرایط بازبینی نمایشها، خاطرهای از بازبینی نمایش "منهای دو" نقل کرد: در روز بازبینی نمایش، آنقدر ایرادهای مختلف به این کار گرفته شد که به گروه گفتم اجرا نمیکنیم و صحنه را جمع کنید. در حال خروج از سالن بودیم که خواستند برگردیم. معتقدم باید در برابر اعمال نظرات اشتباه افراد، محکم ایستاد و از نظر خود دفاع کرد.
علی مرادخانی درباره مشکلات هنرمندان تئاتر با ممیزیهای سلیقهای در برخی دورهها گفت: در این دوره دنبال این مسایل نیستیم. تئاتر دغدغه اجتماعی ماست و هنرمندان باید بتوانند حرفشان را بزنند. نقش تئاتر این است که در جامعه، مسایل را از ناخودآگاه افراد به خودآگاه تبدیل کند و واقعیتهای از یاد رفته را یادآوری و در جامعه فرهیختگی ایجاد کند. البته در هر زمینهای باید راه اعتدال پیش بگیریم. اعتدال خود نوعی شناخت است و باید سعی کنیم با خویشتنداری و مراقبت حرکت کنیم تا به تندروی متهم نشویم.
در ادامه، لیلی رشیدی هم با تاکید بر لزوم رعایت اعتدال گفت: گاهی تئاترهایی را میبینیم که به دلیل شوخیهای مستهجن و نامناسبی که دارند، در پایان تماشاگر از آنچه دیده شرم میکند. متاسفانه این شوخیها و الفاظ در تئاترها مد شده و از سوی شورای بازبینی ایرادی هم به این نمایشها گرفته نمیشود. در عوض با نمایشهایی برخورد میشود که برای همین خودآگاهی تلاش میکنند. درست است که باید در تئاتر جسارت وجود داشته باشد، اما نه جسارت متظاهرانه بلکه یک جسارت درونی.
هادی مرزبان نیز در این باره گفت: خود هنرمندان هم با خطوط قرمز و مسایل این بخش آشنا هستند و این مسایل را در نمایشهای خود در نظر میگیرند. باید سعی کنیم با رعایت مسایل مختلف، از حساسیتها بکاهیم و آرامش را در فضای تئاتر حفظ کنیم.
احترام برومند، هنرمند باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون و همسر داود رشیدی نیز با بیان اینکه هنرمندان تلاش خود را در زمینه هنر کردهاند و حالا نوبت مدیران است، گفت: مردم در یکی دو سال اخیر به تئاتر علاقهمند شدهاند و باید همه از این موقعیت استفاده کنیم.
مشکلات مالی تئاتر و لزوم توجه به اقتصاد هنر، از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. معاون امور هنری وزیر ارشاد در این باره گفت: در این حوزه سعی میکنیم به قدر وسعمان برای پیشبرد امور تلاش کنیم، البته وسعی که در حد بزرگی یک انسان است. حوزهای که بیشترین بودجه را میطلبد تئاتر است. در حال برنامهریزی هستیم تا با کمک برخی از سازمانها و صاحبان صنایع، سالنهای مشترک بسازیم. با جذب مشارکت این بخشها به خودی خود بودجه تئاتر افزایش مییابد.
مرادخانی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر اینکه نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند باید یک درصد از هزینههای عمرانی خود را به هنر اختصاص دهند، ادامه داد: در قانون آمده بود که سازمانها میتوانند اقدام به این کار کنند ولی امسال الزام قانونی برای این مصوبه پیشبینی شده است. در صورت مکلف شدن و دفاع از اجرای این قانون مبلغ چشمگیری به این بخش تزریق میشود.
در پایان این دیدار داود رشیدی کتاب منتشر شدهاش با نام "درخت تبریزی دوم" را که مروری بر آثار نمایشیاش است، به علی مرادخانی اهدا کرد.
نظر شما