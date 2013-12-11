جایگاه مطلوب کرمانشاه در عرصه ورزش نابینایان باید احیاء شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظلومی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیات ورزش های نابینیان و کم بینایان کرمانشاه که در سالن شهید هادیان مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ورزش کرمانشاه از دیر باز موقعیت خوبی در سطح کشور داشته و قهرمانان بزرگی را نیز به جامعه تحویل داده است.

وی افزود: در این میان و در گذشته نه چندان دور شاهد درخشش ورزشکاران نابینا و کم بینای این استان در مسابقات مختلف کشوری و حتی بین المللی بودیم اما طی دو سه سال اخیر کرمانشاه با آن جایگاه گذشته خود فاصله گرفته است.

رئیس فدراسیون ورزش های نابینیان و کم بینایان افزود: ورزشکاران نابینای کرمانشاهی از توانمندی ها و قابلیت های بالایی برخوردارند و امیدوارم در دوران جدید هیات شاهد موفقیت آنان در مسابقات مختلف داخلی و خارجی باشیم.

مظلومی همچنین انتخاب محمدی به عنوان رئیس جدید این هیات در کرمانشاه را به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد شاهد رشد و اعتلای رشته های مربوط به نابینایان در این استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز در این مجمع از اعضای آن خواست تا به عنوان دلسوزان هیات در کنار رئیس جدید به پیشبرد اهداف و برنامه ها کمک کنند.

عباس امانی یادآور شد: اعضای مجمع هر زمان که دیدند رئیس هیات نمی تواند مثر ثمر باشد و برنامه های هیات را به خوبی پیش ببرد می توانند تقاضای تشکیل مجمع را ارائه داده و اگر در آن جلسه رئیس هیات نتوانست اعضا را قانع کند وی عزل و کار رای گیری مجددا انجام خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان کرمانشاه بتواند با رئیس جدید خود موفق عمل کرده و شاهد درخشش ورزشکاران این هیات در مسابقات مختلف باشیم.