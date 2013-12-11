تنوع برند ویژگی اصلی نمایشگاه خودرو البرز است

سعید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین نمایشگاه خودرو استان البرز با حضور 45 شركت و در فضائي بالغ بر چهار هزار مترمربع آغاز شده و تنوع برند، ويژگي اصلي اين نمايشگاه است.



محمودي در خصوص تنوع محصولات ارائه شده در نمايشگاه گفت: در اين نمايشگاه 30 مدل انواع خودرو سواري با برندهاي مختلف از جمله مرسدس بنز، رنو، سايپا، ليفان، جي آي سي،‌ام جي، جيلي و لادا به نمايش گذاشته مي شوند.



مدير عامل گروه بين المللي تانا گفت: در ساير بخشهاي تخصصي نمايشگاه همچون قطعات و مجموعه هاي خودرو نيز شركتهاي توليدكننده و تامين كننده معتبر محصولات ساخت ايران و محصولات مشترك با كشورهاي اروپائي و جنوب شرقي آسيا از جمله فرانسه، آلمان، ايتاليا و چين را در معرض بازديد قرار مي دهند.

وي افزود: گرچه صنعت خودرو در يك سال گذشته ، ايام پرتلاطم و پر التهابي را گذارنده و تغيير فضاي كسب و كار در روزهاي اخير، اميد بازگشت آرامش به بازار خودرو را در ماههاي آتي بيش از پيش کرده اما استقبال مناسب از اين رويداد ملي در كرج، نشانگر اهميت بازار منطقه براي دست اندركاران صنعت خودرو كشور است.



محمودی تاکید کرد: این امر باید مورد مداقه مسئولان استاني قرار گيرد و بدون شك نمايشگاه خودرو البرز در صورت تامين سخت افزارهاي لازم در سالهاي نه چندان دور به بزرگترين و مهم ترين رويداد خودروئي كشور تبديل خواهد شد.



نمايشگاه خودرو البرز از تاريخ 18 تا 22 آذرماه در محل موقت نمايشگاه البرز واقع در كرج، ميدان استاندارد، بلوار مشكين دشت از ساعت 14 تا 20 و در روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت 10 تا 20 برپا است.

