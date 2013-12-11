برای مهار بخش آب در مازندران تلاش جدی تری صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسین زاده پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از جشنواره ونمایشگاه صنعت آب وفاضلاب برق والکترونیک، با اشاره به اینکه فرصت بسیار خوب ومناسبی است تا تولید کنندگان ، سازندگان وارائه دهندگان کالا وخدمات آخرین تجهیزات ودستگاههای خود را به نمایش بگذارند گفت: باید این فرصت را مغتنم شمرد و شرکتهایی مثل آب ، برق وانرژی دستاوردهای خود را به اطلاع مردم برسانند.

وی گفت: شیرآلات ، پمپ و تجهیرات تولید شده در بخش آب وفاضلاب در چند سال اخیر هم از کیفیت خوب ومناسبی برخوردار است و تاثیر بسزایی در مدیریت مصرف خانوار داشته است.

حسین زاده افزود: با نگاه جدیدی که درمجموعه آب وآبفا صورت گرفته، امیدواریم بتوانیم درآینده نزدیک برای مهار وبهره برداری از آبهای سطحی دستاورد خوبی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب مازندران تصریح کرد: حرکت به سمت رویکرد های جدید وزارت نیرو، استفاده از تجهیزات و تجارب سازندگان، شناسایی نقاط قوت و ضعف و برطرف نمودن نقاط ضعف در نمایشگاه های بعدی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مدیرعامل آبفار مازندران نیز گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با ارائه 8 طرح در سومین جشنواره و نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب و برق و الکترونیک حضور یافت.

برزگر اظهار داشت: سومین جشنواره و نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب و برق و الکترونیک در راستای نهادینه شدن نوآوری در عرصه صنعت آب و برق، عرضه طرحها ، ابداعات و ایده های نو ، نمایش لوازم و تاسیسات آب و برق و نیز برپایی کلاسهای آموزشی درحال برگزاری است.

وی افزود: در این نمایشگاه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با ارائه 8 طرح با عناوین سامانه تصفیه آب با استفاده از فیلترهای شنی و کربن اکتیو،نصب فلومترآلتراسونیک، ارزیابی از فیلترهای درشت دانه افقی مستقیم با عنوان فرآیند اصلی تصفیه در تامین آب در جوامع کوچک و روستایی، بهره برداری از دیزل ژنراتور سیار،اجرای سیستم تله متری، نصب دیزل ژنراتور، سامانه الکترولیزر نمک طعام و تولید گاز متان جهت ضد عفونی آب و سیستم های ایمنی دتکتور گازکلر و سیستم اسکرابر یا خنثی ساز حضور چشمگیری دارد.

این نمایشگاه با همکاری شرکت پیشرو نمایش کاسپین از 19 الی 22 آذر ماه سالجاری دایر است.