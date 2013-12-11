هک رایانه های وزیران خارجه اروپا با فایل جعلی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت کامپیوتری فایر آی اعلام کرده که هکرهای چینی، در آستانه نشست گروه ۲۰ در ماه سپتامبر سال جاری، رایانه پنج وزیر خارجه اروپایی را هک کرده بودند.

بر اساس اعلام این شرکت، هکرها با ارسال فایل های آلوده که عنوان گزینه های نظامی آمریکا در سوریه را داشتند در رایانه های پنج وزیر خارجه اروپایی نفوذ کرده بودند.

در ماه سپتامبر امسال بحران سوریه و احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور، بر نشست گروه ۲۰ که در روسیه برگزار شد، سایه افکنده بود.

در هفته آخر ماه آگوست محققان شرکت فایر آی به فعالیت‌ هکرها برای انجام جاسوسی پی برده بودند.

پس از این که هکرها در آستانه برگزاری نشست گروه ۲۰ سرور خود را عوض کردند، این شرکت رد هکرها را گم کرد. فایر آی بر این باور است که تغییر سرور هکرها همزمان با آغاز عملیات سرقت اطلاعات از سوی آنها صورت گرفته است.

فایر آی از افشای نام وزیران خارجه ای که مورد حمله واقع شده اند خودداری کرده اما گفته است که همه آنها اعضای اتحادیه اروپا بوده‌اند.

این شرکت اعلام کرده که این پنج وزیر خارجه را از طریق اف. بی. آی (پلیس فدرال آمریکا) در جریان حمله هکرها قرار داده است.