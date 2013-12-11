جواد شهره غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما این هفته بازی های مرحله سوم لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور را پیش رو داریم و بر همین اساس به غیر از تمریناتی که با حضور تمام مهره های تیم انجام داده ایم دو بازی تدارکاتی نیز برگزار کردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه دوستان خوب ما در باشگاه پیام ارتباطات اصفهان دعوت باشگاه ایثار را پذیرفتند و تیم بسکتبال با ویلچر این باشگاه که در گروه دوم مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ برتر باشگاه های کشور حضور دارد در قم حضور یافت تا دو بازی با هم انجام بدهیم.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: در مسابقه اول با نتیجه 83 بر 71 به پیروزی رسیدیم اما در مسابقه دوم این تیم پیام ارتباطات اصفهان بود که توانست با حساب 70 بر 62 نتیجه را از آن خود کند اما آنچه که بیش از همه برای ما اهمیت داشت، ارزیابی شرایط تیم و بازیکنان بود که خوشبختانه نشان داد که ما می توانیم موفقیت های خود را در مرحله سوم نیز تکرار کنیم.

وی ابراز داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور با تیم‌های همیاری زنجان، آلومینیوم سازی مرکزی و شهرداری آمل همگروه است در حالی که تیم پیام ارتباطات اصفهان با تیم های داداشی کهریزک مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته، حفاری اهواز و پگاه فارس در مرحله گروهی رقابت می کند.

شهره غلامی عنوان داشت: بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در این دو مسابقه، بازی های بسیار خوبی به نمایش گذاشتند و حالا ما آماده هستیم بهترین نمایش خود را در دیدارهایی که پنجشنبه و جمعه هفته جاری در اراک انجام می دهیم برابر نمایندگان زنجان، مرکزی و آمل ارائه کنیم.

گفتنی است: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گروه دوم مقدماتی لیگ برتر باشگاه های کشور تا کنون چهار پیروزی و دو باخت کسب کرده و با 10 امتیاز در صدر جدول رده بندی جای دارد در حالی که تیم آلومینیوم سازی اراک نیز با همین امتیاز و البته تفاضل گل کمتر در مکان دوم ایستاده و تیم های همیاری زنجان و شهرداری آمل هر دو تیم 8 امتیازی هستند.