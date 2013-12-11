برگزاری همایش گفتگو برای صلح، امنیت و حقوق بشر/ حضور اساتید بیش از 20 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه، همایش بین المللی گفت و گو برای صلح، امنیت و حقوق بشر را در تاریخ 26 اردیبهشت 1393 برگزار می کنند.

دکتر مهدی ذاکریان استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیر مسئول فصلنامه "مطالعات بین المللی"(ISJ) که مسئول برگزاری این همایش است در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این همایش گفت: در بستر سازمان ملل مباحث و موضوعاتی که برای جامعه بین المللی دارای اهمیت است و می تواند در دستیابی به اهداف منشور سازمان ملل متحد مؤثر باشد مورد تکریم قرار می گیرد. در واقع موضوعات و مسائلی که به امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و توسعه سیاسی و اقتصادی کمک کند در بستر سازمان ملل مورد تکریم و بزرگداشت قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: از جمله این موضوعات که با آن روبرو هستیم بحث گفتگو و احترام به تنوع فرهنگی و توسعه است که سازمان ملل روز 26 اردیبهشت هر سال مصادف با 16 می را به عنوان روز جهانی گفتگو برای تنوع فرهنگی و توسعه تصویب کرده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود در سال 2000 پیشنهادی را مطرح کرد که مورد قبول کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت و سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها نام گرفت.

استاد پیشین دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا در ادامه تأکید کرد: بزرگداشت روز گفتگو برای تنوع فرهنگی و توسعه در ارتباط تناگاتنگ با موضوع گفتگوی تمدنها قرار گرفته است که همین موضوع یکی از محورهای اصلی این همایش است که می تواند به همفکری و فهم تفاوتها و شناخت تمایزهای موجود میان فرهنگهای مختلف کمک کند که نهایتاً صلح، توسعه، امنیت و حقوق بشر برای جامعه بین المللی به ارمغان آید.

وی افزود: بزرگداشت این روز در جوامع مختلف به انحای مختلف مورد توجه قرار می گیرد. برخی کشورها برای بزرگداشت این روز تمبر یادبود منتشر می کنند، برخی پیام دبیر کل سازمان ملل برای این روز را در مجامع دانشگاهی قرائت می کنند و برخی دیگر نشستهایی برگزار می کنند و برخی نیز مراسم تفریحی و فرهنگی مثل پرواز بادبادکها برای گرامیداشت این روز برگزار می کنند. برخی نیز مدل شبیه سازی گفتگو را برگزار می کنند.

ذاکریان یادآور شد: ما در جمهوری اسلامی کمتر از این فرصت برای بیان دیدگاههای خود استفاده کرده ایم. فصلنامه مطالعات بین المللی که یک نشریه خصوصی و مستقل محسوب می شود دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استاید را تشویق به پژوهش و نگارش مقاله و کتاب در این موضوعات می کند. یعنی رسالت پژوهشی خود را پژوهش و بررسی موضوعاتی قرار داده که مورد توجه جامعه بین المللی است.

مدیر مسئول فصلنامه "مطالعات بین المللی" تأکید کرد: بر همین اساس فصلنامه مطالعات بین المللی در 26 اردیبهشت سال جاری یک کارگروه علمی و پژوهشی با همکاری سازمان ملل متحد برگزار کرد که اساتید و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هم مدلهای گفتگو را شبیه سازی کردند و هم درباره موضوعات مرتبط با این روز سخنرانی کردند. برای نمونه دکتر ظریف در این روز در خصوص پیوند میان گفتگوی تمدنها و گفتگو برای تنوع فرهنگی و توسعه سخنرانی داشت.

وی تصریح کرد: بعد از برگزاری این کارگروه، در گفتگویی که با سازمان ملل صورت گرفت به فصلنامه پیشنهاد شد تا کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در این موضوعات گسترش یابد. به این ترتیب با پیشنهاد فصلنامه مطالعات بین المللی به سازمان ملل برگزاری یک همایش بین المللی مطرح شد. از اینرو این همایش برای 26 اردیبشهت سال 1393 مصادف با 16 می 2014 یعنی روز گفتگو برای تنوع فرهنگی و توسعه پیش بینی شده است.

ذاکریان در ادامه به محورهای همایش اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای این همایش گفتگوی تمدنها و صلح است. این موضوع، بحث اصلی جامعه ایرانی است و معتقد هستیم که بسیاری از مباحث از منظر تمدن اسلامی و تمدن ایرانی در جامعه بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است که بایستی بستر گفتگو فراهم شود.

وی افزود: محور دوم این همایش، حقوق بشر در بستر گفت و گوهای میان فرهنگی است که تا میزانی از حوزه تمدنی ابعاد وسیعتری را دربرمی گیرد. در این زمینه می توان در زمینه های مشترک میان فرهنگی از جمله حقوق بشر که موضوع مورد قبول همه فرهنگهاست تمرکز و گفتگو داشت.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه تأکید کرد: گفت و گوی تمدنها و امنیت بین المللی، گفت و گو برای اصلاحات سازمان ملل متحد، بحرانهای جهانی و چالشهای گفت و گو و هم اندیشی و گفت و گوی بین ادیان(یهود، مسیحیت و اسلام) دیگر محورهای این همایش هستند.

استاد پیشین دانشگاه پاریس تأکید کرد: تاکنون چکیده مقالات زیادی برای ارزیابی ارسال شده و اساتید و محققانی از 20 کشور دنیا برای شرکت در این همایش چکیده مقالات خود را ارسال کرده اند. برای نمونه اساتید و محققانی از آذربایجان، اندونزی، هند، لهستان، آمریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا و سنگال و ... تاکنون چکیده مقالات خود را برای ارزیابی ارائه داده اند.

وی افزود: موضوع همایش موضوعی است که برای همه ملتهای دنیا اهمیت دارد و لذا علاقمند هستند حضور داشته باشند. باید توجه داشت که هزینه شرکت در این همایش را خود شرکت کنندگان تقبل می کنند و لذا هزینه ای برای بیت المال نیز نخواهد داشت. مقالات این همایش در فصلنامه مطالعات بین المللی منتشر خواهند شد و حتی ممکن است به صورت یک ویژه نامه مستقل نیز چاپ شود.

ذاکریان در خصوص گفتگوی بین پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز تصریح کرد: همه پیروان این ادیان، پیروان آیین توحیدی هستند که از یک سو نکات مشترک و از سوی دیگر تمایزاتی با هم دارند.

وی با اشاره به اینکه شناخت این پیروان می تواند به درک یکدیگر و قرار گرفتن در کنار هم برای رسیدن به اهداف مشترک کمک کند، گفت: تکریم انسان، تکریم معنویت، پاسداشت ایمان و ... از جمله نکات مشترک مورد نظر ادیان است. همه ادیان خواهان دستیابی به عدالت هستند. بنابراین اگر پیروان ادیان هر کدام در جغرافیا و حوزه فکری خود اندیشه کنند و باورمند باشند قطعاً نمی توانند احساس نزدیکی با ادیان دیگر داشته باشند و شاید احساس تعارض و تناقض با سایر ادیان نیز بکنند.

استاد دانشگاه آزاد در پایان تأکید کرد: لذا بیان دیدگاههای پیروان و نقد اندیشه همدیگر می تواند نزدیکی ادیان را به همراه داشته باشد و در مسیر یاری همدیگر نیز قرار بگیرند. بدیهی است ارائه دیدگاهها توسط هر دین به معنای اثبات دیدگاههای هر طرف نیست بلکه برای شناخت فهم از یکدیگر است.