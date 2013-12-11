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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

امروز:

مسابقات رشته ‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی اوقاف گیلان در رشت آغاز شد

مسابقات رشته ‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی اوقاف گیلان در رشت آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مسابقات رشته ‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی اوقاف و امور خیریه گیلان در دو رده برادران و خواهران از امروز در رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات در رشت افزود: مسابقات مزبور در رشته ‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی در بقعه متبرکه خواهر امام رضا علیه ‌السلام از امروز آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام ولی عادلی اظهارداشت: در این رقابت ‌ها مسابقه ابتهال و تواشیح خواهران از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت  20 و مسابقه اذان برادران فردا از هشت صبح تا ساعت  20 برگزار می ‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مسابقه ابتهال و تواشیح برادران از هشت صبح تا ساعت 20 بیست و دوم آذر ماه سال جاری در بقعه متبرکه خواهر امام رضا علیه‌السلام در رشت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2193542

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