مسابقات رشته ‌های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی اوقاف گیلان در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ظهر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات در رشت افزود: مسابقات مزبور در رشته های اذان، ابتهال و مدیحه سرایی در بقعه متبرکه خواهر امام رضا علیه السلام از امروز آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام ولی عادلی اظهارداشت: در این رقابت ها مسابقه ابتهال و تواشیح خواهران از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت 20 و مسابقه اذان برادران فردا از هشت صبح تا ساعت 20 برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین مسابقه ابتهال و تواشیح برادران از هشت صبح تا ساعت 20 بیست و دوم آذر ماه سال جاری در بقعه متبرکه خواهر امام رضا علیهالسلام در رشت برگزار خواهد شد.
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