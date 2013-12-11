تکمیل پروژه های عمرانی نیازمند تخصیص به موقع اعتبارات است

محمدعلی صنیعی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت گامی بلند برای شتاب ‌بخشی به طرح‌های فاضلاب است، عنوان کرد: فروش مرحله اول اوراق مشارکت برای 16 شهر خوزستان در سال 91 و با فروش دو هزار و 700 میلیارد ریال مرحله نخست اوراق مشارکت بسیاری از پروژه‌های فاضلاب شهرهای استان انجام شد.



وی با تاکید بر اینکه فروش مرحله دوم اوراق مشارکت به دلیل مسائل اقتصادی به وجود آمده در کشور پس از شش ماه تلاش مستمر و پیگیرانه محقق شد، اظهار کرد: برای فروش مرحله دوم اوراق مشارکت به دلیل مشکلات اقتصادی با موانعی مواجه شدیم و پنج مرحله تمدید گرفتیم و در ‌‌نهایت 2 هزار و 700 میلیارد ریال مرحله دوم اوراق مشارکت نیز به فروش گذاشته شد.



صنیعی نژاد افزود: خوشبختانه در دو ماهه اخیر تزریق تسهیلات مرحله دوم برای سرعت بخشی به اجرای پروژه های فاضلاب در 16 شهر استان انجام شد که با تزریق این اعتبارات کندی و تاخیر ایجاد شده در ادامه روند پروژه های مذکور هر چه زودتر از بین خواهد رفت.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا استان با اذعان اینکه بهره گیری از اوراق مشارکت بهترین گزینه برای ایجاد سرمایه برای اجرای احداث شبکه های فاضلاب است ،تعداد جبهه های کاری طرح‌های فاضلاب فعال در شهرهای استان را 198 عنوان و ادامه داد: از سال گذشته تا کنون 950 کلیومتر کار انجام شده است که کار بزرگی است و یک رکورد برای خوزستان حساب می‌شود.



وی با بیان اینکه توجه وزارت نیرو به وضعیت آب و فاضلاب خوزستان بیش از گذشته شده است، تصریح کرد: کل بهره‌ مندی خوزستان پس از سالهای متمادی گذشته از فاضلاب 30 درصد بود که با حالت طبیعی آن فاصله زیادی داشتیم که با جهش 12 درصدی در سال گذشته شاهد رشد خوبی در این بخش بوده ایم و این روند باید همچنان ادامه یابد.



صنیعی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر در حال تدارک و پیگیری جهت فروش مرحله سوم اوراق مشارکت هستیم اظهار کرد: در بحث فروش اوراق مشارکت مرحله سوم امیدواریم استقبال عمومی صورت پذیرد زیرا چیزی که در یک سال گذشته در این 16 شهر انجام شده است قابل مقایسه با 18 سال گذشته نیست و برای اتمام پروژه ها دستیابی به عواید حاصل از فروش اوراق مشارکت مرحله سوم ضروری است.

