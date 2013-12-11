علمی کاربردی؛ دانشگاه هایی که همسایه کارخانه ها شده اند/ احداث 60 درصد دانشگاه های علمی کاربردی در جوار کارخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین فرد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراکز فعال دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی گفت: 38 مرکز جامع و علمی کاربردی در استان وجود دارد که از این تعداد 31 مرکز در تبریز و هشت مرکز دیگر در شهرستان ها فعالیت می کننند.

وی افزایش رشته های تحصیلی را متناسب با نیاز صنعت دانست و افزود: با ورود تکنولوژی های پیشرفته متناسب با شغل های جدید آمار رشته های تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان افزایش می یابد.

امین فرد با اشاره به آمار رشته های دانشگاهای جامع علمی کاربردی استان گفت: در دانشگاه علمی کاربردی کشور یک هزار رشته تحصیلی وجود دارد که سهم رشته های تحصیلی آذربایجان شرقی چهارصد رشته است.

وی همچنین از ایجاد دانشگاه علمی کاربردی در شهرستان های تبریز، شهرداری بناب، اهر و جلفا خبر داد و گفت: با توجه به نیازهای این شهرستان ها به مراکز دانشگاهی علمی کاربردی در شهرستان های تبریز، شهرداری بناب، اهر و جلفا ایجاد شود.

امین فرد در ادامه از برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان خبر داد و گفت: دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی استان همزمان با 16 دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اهداف معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاه علمی و کاربردی، معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز، کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه کار، نمایشگاه مشاغل خانگی، برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار، نمایشگاه عکس و مولتی مدیا در تبریز برگزار می شود.

گفتنی است دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و مراکز علمی و کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز از 23 تا 26 آذر ماه سالجاری برگزار می شود.