رونمایی مجموعه ترانه «دردی به نام من» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ترانه‌های هادی حسینی‌نژاد با عنوان «دردی به نام من» که چندی قبل توسط انتشارات نگاه به انتشار رسید و به بازار آمد، با حضور شاعران و منتقدانی نام آشنا رونمایی می‌شود.

در این مراسم که در قالب چهارمین نشست تالار رونمایی باشگاه کتاب تهران برپا می‌شود، علیرضا طبایی، یغما گلرویی، محمد آزرم، فریاد شیری، علیرضا بهرامی و هادی خوانساری به عنوان میهمان حضور خواهند داشت.

«دردی به نام من» مجموعه‌ای‌ است با قطعه شعر و ترانه که گزیده‌ای از سروده‌های 10 سال اخیر حسینی‌نژاد را شامل می‌شود. این کتاب در 125 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه توسط موسسه انتشاراتی نگاه به بازار آمده است.

مراسم رونمایی از مجموعه ترانه «دردی به نام من» شنبه 23 آذر ماه از ساعت 16:00 در سالن ذوالفقاری واقع در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.