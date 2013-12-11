به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دلایل مخالفت دولت در ارتباط با شکل احیای سازمان مدیریت اظهار کرد: سخن دولت در این خصوص این است که رئیس جمهور از اختیار احیاء سازمان مدیریت برخوردار است و خودش می تواند آن را احیا کند و این موضوع نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

وی افزود: البته ما از نمایندگان محترم تشکر و قدردانی می کنیم که برای احیای این سازمان اقدامات لازم را انجام دادند لذا مخالفت دولت با اصل و محتوا نیست بلکه با شکل احیای سازمان مدیریت است.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه امروز هیات دولت گفت: امروز هیات دولت به چگونگی توسعه شبکه ریلی کشور و قطار شهری پرداخت و گزارشاتی در این خصوص دریافت کرد. بر این اساس در سال 93 بالغ بر 1500 میلیارد تومان برای توسعه ریلی کشور و 500 میلیارد تومان برای راه داری و بهسازی جاده های کشور اختصاص یافت.

سخنگوی دولت در ادامه به چگونگی توزیع دو سبد کالا در بهمن و اسفندماه پرداخت و توضیح داد: بر این اساس علاوه بر کارگران، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح شامل دریافت این سبد کالایی می شوند. همچنین علاوه بر آنچه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است به صورت جداگانه سبد کالایی بهمن و اسفندماه به این افراد نیز اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: برای این که شمول افرادی دریافت کننده این سبدهای کالایی افزایش پیدا کند نیاز به مصوبه دولت داشتیم که در جلسه امروز تصمیم گیری شد. دانشجویان متاهل، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان نیز به جمع دریافت کنندگان این سبد کالایی اضافه شدند.

وی از ادامه توزیع سبدهای کالایی یارانه ای در سال 93 خبرداد و یادآور شد: توزیع سبدهای کالایی در سال 93 حداقل هر فصل یک بار انجام می شود و رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ماموریت داد که موضوع ارائه بیش از یک سبد کالایی در هر فصل را برای سال آینده بررسی کند.

نوبخت درخصوص همخوانی بودجه سال 93 با اقتصاد مقاومتی نیز گفت: بودجه ارائه شده نوعی بودجه انقباضی و واقع بینانه در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا اقتصاد ما را در برابر تکان های مختلف احتمالی حفظ کند ار این جهت بنیاد اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 93 رعایت شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور با اشاره به این که میزان اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 93 نسبت به سال 92، 33 درصد کاهش یافته است ادامه داد: البته حمایت از طریق فاینانس برای مقاومت بیشتر و تولید بیشتر انجام خواهد شد اما عمده اعتبارات عمرانی به 246 طرح بزرگ اختصاص داده شده است که این طرح ها در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

وی اضافه کرد: البته ما می توانیم با افزایش ارقام به تمامی طرح ها یک بخشی از بودجه عمرانی را اختصاص بدهیم که در این خصوص اعتراض هیچ نماینده ای هم برانگیخته نمی شد ولی با این اقدام هیچ تولیدی در سال آینده به نتیجه نمی رسید.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان کسری بودجه سال آینده خاطر نشان کرد: با عنایت به این که برخلاف سال جاری به دولت اجازه داده شده است که از مکانیزم تخصیص استفاده کند امکان تخصیص و انعطاف به ما داده شده است لذا ما هیچ کسری نخواهیم داشت و لایحه بودجه سال 93 هم با این حساب تقدیم مجلس شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره استعفای نمایندگان استان خوزستان عنوان کرد: استان خوزستان از استان های با اهمیت برای کشور ماست و خدمات مردم آن در دفاع مقدس و تامین نفت کشور هیچ گاه فراموش نمی کنیم.

وی اضافه کرد: طبیعی است نمایندگانی که طرح های آن ها اعتبار کمتری می گیرند اعتراض کنند اما ما 246 طرح را برای سال آینده مشخص کرده ایم و عمده اعتبارات عمرانی را با آن ها اختصاص داده ایم که حتما به بهره برداری خواهند رسید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در عین حال یادآوری کرد: آنچه ما به عنوان لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده ایم پیشنهاد است و روی میز نمایندگان قرار دارد. آن ها می توانند آن را اصلاح کنند و یا اگر مخالفتی دارند به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق ارائه کنند لذا نمایندگان محترم به هر شکلی که فکر می کنند به عدالت و بهره وری نزدیک تر است درباره بودجه عمل کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که قرار بود سیدمحمد خاتمی به عنوان یکی از نمایندگان کشور در مراسم تدفین نلسون ماندلا حاضر شود آیا در این خصوص بحثی در هیات دولت شده بود گفت: در این جلسه که بنده شرکت داشتم بحثی در این خصوص نبود و در حال حاضر هم نماینده اعزامی کشورمان در این مراسم حضور دارد. در جلسه قبلی دولت هم بنده در مجلس بودم و اطلاعی از این موضوع ندارم.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که یکی از نمایندگان ادعا کرده است در لایحه بودجه 93 توجهی به مناطق محروم نشده است گفت: ما در اینجا ساز و کاری با عنوان دفتر توسعه روستاها داریم که بیش از 200 میلیارد تومان برای توسعه جاده ها و 250 میلیارد تومان برای توسعه آب روستاها به این دفتر اختصاص داده شده است.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا گشایش های اعتباری و ارزی احتمالی در لایحه بودجه 93 در نظر گرفته شده است یا خیر گفت: امیدوار به شرایط هستیم که طی آن با گشایش اعتباری در منابع ارزی بتوانیم با دست باز برای رفع مشکلات اقدام کنیم. میعانات گازی بر اساس شکل فعلی اعداد و ارقام در بودجه آورده شده است.

وی با تاکید بر این که دولت بسیار محتاطانه بودجه را تنظیم کرده و سقف بودجه عمومی را 7.3 درصد کاهش داده است گفت: متاسفانه این موضوع باعث شد که برخی از نمایندگان به دلیل کاهش اعتبارات طرح ها مکدر شوند اما باید درک کرد که دولت رو به روی قدرت ها ایستاده و می خواهد حداکثر استفاده را از منابع ببرد.

وی افزود: قانون بودجه 92 بر اساس اعتبارات جاری 210 هزار میلیارد تومانی طراحی شد و عملکرد آن در حد 130 هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در لایحه بودجه سال 93 اعداد و ارقام بزرگ عنوان نشده است این در شرایطی است که ما می توانستیم به اعداد اضافه کنیم اما امکان تخصیص وجود نداشت.

سخنگوی دولت گفت: اجازه بدهند دولت شفاف عمل کند، انجام کارهایی برای این که دولت بر اساس شفافیت عمل نکند باعث نمی شود که ما با یک روکش کار خود را انجام دهیم و برای این که همه را راضی کنیم اعداد و ارقام غیرواقعی ارائه کنیم، آن هایی که بودجه شان کاهش یافته است، سقف بودجه و محدودیت آن را درک کنند چون کشوری که 4 میلیون بشکه نفت تولید می کند اما بیش از یک میلیون عملکرد نمی تواند داشته باشد معلوم است که با تمام ظرفیت کار نمی کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعیین ساز و کارهای اجرایی سازمان مدیریت پس از احیا از سوی دولت ادامه داد: با توجه به این که تشکیل این سازمان به تصویب مجلس رسیده است پس از دستور رئیس جمهور برای احیای این سازمان ما ساز و کارهای چابک و روزآمدی برای آن در نظر خواهیم گرفت که عیب های قبلی سازمان مدیریت در آن وجود نداشته باشد.

نوبخت درباره میزان وام های خارجی در سال آینده اظهار کرد: ما در سال آینده وام خارجی نخواهیم داشت اما 35 میلیارد دلار برای فاینانس در نظر گرفته ایم که می تواند به اعتبارات عمرانی کمک کند هم اکنون امکان استفاده 20 طرح بزرگ از تسهیلات خارجی (فاینانس) فراهم شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره میزان واگذاری ها و انتشار اوراق مشارکت در سال آینده نیز گفت: 7 هزار میلیارد تومان برای فروش سهام کارخانجات، 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 3 هزار میلیارد تومان مربوط به خزانه اسلامی برای سال آینده خواهد بود. اعتقاد داریم در واگذاری سهام کارخانجات دولت نباید به درآمدزایی و تامین مالی فکر کند بلکه بر مبنای سیاست های ابلاغی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب اقدام نماید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: متاسفانه در گذشته بخشی از سهام کارخانجات به عنوان رد دیون واگذار شد که بر این اساس اکثر واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبود. اعتقاد داریم کم کم باید از اوراق مشارکت خارج شده و به سمت مالیات برویم.