همایش استانی نوگلان حسینی در خوزستان برگزار شد

بیژن کیاحسینی در حاشیه این همایش که صبح امروز در سالن فرهنگ سازمان دانش آموزی اهواز برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش به صورت کلی در سه مرحله مدرسه، منطقه و استان برگزار می شود که هزار و صد نفر در مرحله مدرسه و منطقه شرکت کردند که در نهایت تعداد 180 دانش آموز به مرحله ی استانی راه یافتند.



وی افزود: شناسایی دانش آموزان مستعد مداح و سوق دادن دانش آموزان به کانون مداحان استان جهت استمرار آموزشی از اهداف برگزاری این جشنواره است.



کیا حسینی در پایان گفت: در این جشنواره علاوه بر اینکه دو کارگاه آموزشی ( اخلاق مداحان ) و ( نگهداری، حفظ و صیانت مداحی ) برگزار می شود، دانش آموزان با شیوه های نوین مداحی و آرایه های ادبی نیز آشنا می شوند.



مدیر سازمان دانش آموزی استان خوزستان ادامه داد: در پایان جشنواره در کارگاه سوم که کارگاه آزمون نام دارد از دانش آموزان آزمون عملی گرفته می شود و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.



گفتنی است اجرای گروه حاملان قرآن به شیوه کشوری توسط دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی، اجرای سرود همگانی 217 نفری دانش آموزی و مداحی دانش آموز خردسال از جمله برنامه های جانبی این همایش بود.