  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

یوزباشی خبر داد:

برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در آذربایجان شرقی

برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی از برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرنریمان یوزباشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه در هفته پژوهش گفت: معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاه علمی و کاربردی، معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز، کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه کار، نمایشگاه مشاغل خانگی، برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار، نمایشگاه عکس و مولتی مدیا از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه توانمندی های دانشگاه ها برای دانش آموزان هنرستان ها و کاردانش معرفی خواهد شد تا برای توسعه کارآفرینی توسط جوانان شاهد باشیم.

یوزباشی تبدیل علم به صنعت را یکی از مهم ترین رسالت دانشگاه علمی کاربردی کشور دانست و گفت: در این نمایشگاه آشکارسازی نیازهای واقعی دانشجویان، شناسایی فرصت های شغلی کشور در مقیاس های استانی و تشویق صنایع برای استفاده از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی در زمینه کار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه طرح های دانشجویان به نمای گذاشته شده و برای دانش آموزان مدارس ظرفیت های دانشگاه علمی و کاربردی به نمایش گذاشته می شود.

یوزباشی همچنین از اعطای گواهینامه حضور در کارگاه های آموزشی کارآفرینی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه کارگاه های آموزشی تحت عنوان کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود و در پایان کلاس های کارگاه گواهی داده می شود.

گفتنی است دومین نمایشگاه  اشتغال و کارآفرینی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و مراکز علمی و کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز از 23 تا 26 آذر ماه سالجاری برگزار می شود.

 

کد مطلب 2193561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها