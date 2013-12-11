برگزاری دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، میرنریمان یوزباشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه در هفته پژوهش گفت: معرفی کارآفرینان و مولدان کسب و کار دانشگاه علمی و کاربردی، معرفی رشته ها و مشاغل قابل احراز، کلینیک اشتغال و کارآفرینی، نمایشگاه کار، نمایشگاه مشاغل خانگی، برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار، نمایشگاه عکس و مولتی مدیا از مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه توانمندی های دانشگاه ها برای دانش آموزان هنرستان ها و کاردانش معرفی خواهد شد تا برای توسعه کارآفرینی توسط جوانان شاهد باشیم.

یوزباشی تبدیل علم به صنعت را یکی از مهم ترین رسالت دانشگاه علمی کاربردی کشور دانست و گفت: در این نمایشگاه آشکارسازی نیازهای واقعی دانشجویان، شناسایی فرصت های شغلی کشور در مقیاس های استانی و تشویق صنایع برای استفاده از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی در زمینه کار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه طرح های دانشجویان به نمای گذاشته شده و برای دانش آموزان مدارس ظرفیت های دانشگاه علمی و کاربردی به نمایش گذاشته می شود.

یوزباشی همچنین از اعطای گواهینامه حضور در کارگاه های آموزشی کارآفرینی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه کارگاه های آموزشی تحت عنوان کارآفرینی و اشتغال برگزار می شود و در پایان کلاس های کارگاه گواهی داده می شود.

گفتنی است دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و مراکز علمی و کاربردی استان در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز از 23 تا 26 آذر ماه سالجاری برگزار می شود.