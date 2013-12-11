پژوهشگران برتر اسلامشهری تقدیر می شوند

صادق محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری نخستین نشست تخصصی کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد هفته پژوهش به میزبانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور دستگاه ها و ارگانهای مربوطه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر برگزارشد.

وی، برگزاری این جلسه را به منظور برنامه ریزی در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه های هفته پژوهش، دانست و عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه و تقدیر از طرح ها ی پژوهش های برتر و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت بهره برداری از نظرات اعضاء نسبت به تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی برنامه های مربوطه از اهداف این نشست بود.

محمدزاده با اشاره به استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی ادارات در جهت اطلاع رسانی شایسته برنامه های هفته پژوهش اعلام کرد: هماهنگی در خصوص پوشش خبری برنامه ها توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، طراحی بنر و پوستر هفته پژوهش و فناوری توسط دانشگاه آزاد اسلامی و چاپ و نصب آن توسط شهرداری های اسلامشهر، چهاردانگه، احمدآباد و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه ها با ستاد هفته پژوهش از دیگر اقدامات هفته پژوهش خواهد بود.

گفتنی است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، بیست و پنجم آذرماه از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال 1379 چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفتة پژوهش نام‌گذاری کرد و از سال 1384 این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت.

ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفته پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار می‌شود. تقدیر از مقالات برتر، تقدیر از پژوهشگران‌ نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه‌های برتر و انتشار کارنامه پژوهشی در هر سال از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است