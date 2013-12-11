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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

با حضور نماینده بیت رهبر انقلاب انجام شد؛

تجلیل از بانوی کرمانشاهی قهرمان ووشو/ آیت الله علما: انقلاب اسلامی شیرزنان رشیده ای را تربیت کرده است

تجلیل از بانوی کرمانشاهی قهرمان ووشو/ آیت الله علما: انقلاب اسلامی شیرزنان رشیده ای را تربیت کرده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: با حضور نماینده بیت مقام معظم رهبری، امام جمعه کرمانشاه، فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و استاندار کرمانشاه از بانوی کرمانشاهی قهرمان ووشوی جهان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده رهبر معظم انقلاب، امام جمعه کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و استاندار کرمانشاه با حضور در منزل بانوی قهرمان ووشو کار کرمانشاهی از وی تجلیل کردند.

امام جمعه کرمانشاه در این دیدار اظهار داشت: نکته مهم در ارزش کار قهرمان وشوو جهان تفکر این بانو است که با حجاب اسلامی پیام رسان عفاف و حجاب شده است.

آیت الله شیخ مصطفی علما گفت: خانم هاشمی با حفظ حجاب و عفاف و افتخار به آن در میادین جهانی در واقع پیام زنان مسلمان را به جهان ابلاغ کرد که یک زن مسلمان ایرانی با حجاب خود قهرمان می شود و آن را به دنیا معرفی می کند.

علما ادامه داد: اهدا مدال قهرمانی به مقام معظم رهبری پس از اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در جهان افتخار مهم و عمل حستنه ای است که برای ایشان ثبت شده و مردم ایران هیچگاه آن را فراموش نمی کنند.

وی ادامه داد: به خود می بالیم و افتخار می کنیم که کرمانشاه چنین بانوان عفیف و قهرمانی دارد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بزرگی مجموعه اقدامات مریم هاشمی خاطر نشان کرد: تربیت چنین نمونه هایی از بانوان نتیجه تربیت اسلامی است که با انقلاب اسلامی ایران و در جمهوری اسلامی محقق شده است.

در این دیدار نماینده بیت مقام معظم رهبری نیز برای تجلیل از بانوی ووشو کار کرمانشاهی حضور داشت.

کد مطلب 2193569

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