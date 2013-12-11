تجلیل از بانوی کرمانشاهی قهرمان ووشو/ آیت الله علما: انقلاب اسلامی شیرزنان رشیده ای را تربیت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده رهبر معظم انقلاب، امام جمعه کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و استاندار کرمانشاه با حضور در منزل بانوی قهرمان ووشو کار کرمانشاهی از وی تجلیل کردند.

امام جمعه کرمانشاه در این دیدار اظهار داشت: نکته مهم در ارزش کار قهرمان وشوو جهان تفکر این بانو است که با حجاب اسلامی پیام رسان عفاف و حجاب شده است.

آیت الله شیخ مصطفی علما گفت: خانم هاشمی با حفظ حجاب و عفاف و افتخار به آن در میادین جهانی در واقع پیام زنان مسلمان را به جهان ابلاغ کرد که یک زن مسلمان ایرانی با حجاب خود قهرمان می شود و آن را به دنیا معرفی می کند.

علما ادامه داد: اهدا مدال قهرمانی به مقام معظم رهبری پس از اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در جهان افتخار مهم و عمل حستنه ای است که برای ایشان ثبت شده و مردم ایران هیچگاه آن را فراموش نمی کنند.

وی ادامه داد: به خود می بالیم و افتخار می کنیم که کرمانشاه چنین بانوان عفیف و قهرمانی دارد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بزرگی مجموعه اقدامات مریم هاشمی خاطر نشان کرد: تربیت چنین نمونه هایی از بانوان نتیجه تربیت اسلامی است که با انقلاب اسلامی ایران و در جمهوری اسلامی محقق شده است.

در این دیدار نماینده بیت مقام معظم رهبری نیز برای تجلیل از بانوی ووشو کار کرمانشاهی حضور داشت.