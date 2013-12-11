مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی سید موسی خادمی استاندار استان، "مجید عیوض زاده" به عنوان اولین مدیرکل دفتر آمار واطلاعات در دولت یازدهم منصوب شد.

عیوض زاده دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است و تا کنون سمت های معاونت بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و و مدیرکلی ستاد حوادث استانداری را دارا بوده است.

وی جانشین "حمزه کرمی" در این مسئولیت شده است.

پیش از این استاندار استان مدیران جدید حوزه های اجتماعی، سیاسی، بودجه، فناوری اطلاعات، اداری و مالی و حوزه استاندار را معرفی کرده بود.