اولین سمینار بین المللی گفتگوهای تاریخ و تمدن ایران و مغولستان در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان اولین سمینار بین المللی گفتگوهای تاریخ و تمدن ایران و مغولستان در 25 دی ماه سال جاری برگزار می شود.

این سمینار با حضور پژوهشگران تاریخ، باستانشناسان و معماران سنتی دو کشور در زنجان برگزار می شود.

این سمینار با همکاری؛ استانداری زنجان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.



بازدید هیئت مغولستان از گنبد جهانی سلطانیه (شاهکار معماری ایرانی اسلامی در دوره ایلخانی) از برنامه های این سمینار می باشد.

طرحهای بهبود و اصلاح مراتع استان اجرا می شود



رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: 300 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای طرحهای بهبود و اصلاح مراتع در نظر گرفته شده که از این میزان 32 درصد تاکنون تخصیص یافته است.

تقی سالک افزود: این میزان اعتبار در صورت تحقق تا پایان سال در طرحهای اجرایی شامل عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریت مرتع هزینه خواهد شد.

وی، بذرکاری و بذرپاشی، قرق مراتع، تبدیل دیمزارهای کم بازده به علوفه، ذخیره نزولات ٱسمانی،ساخت آبشخوار­های بهداشتی و کاشت نهال­های مرتعی را جزو فعالیت های این بخش عنوان کرد و افزود: با توجه به سطح بیش از یک میلیون و 137 هزار هکتاری مراتع استان ضرورت تخصیص اعتبارات برای اصلاح و احیا سطح بیشتری از مراتع مهم است.

سالک همچنین از نظارت بر برداشت محصولات فرعی مرتعی خبر داد و متذکر شد: زنجان با داشتن گونه های متنوعی از محصولات فرعی و گیاهان دارویی می­ تواند در این زمینه به عنوان استان پیشرو باشد.

وی بر لزوم اقتصادی کردن مرتع برای بهره­برداران تاکید کرد و افزود: توجه به مدیریت مراتع در قالب طرح­های مرتعداری می­تواند،پتانسیل بهره­برداری از مراتع را بالا برده و ضمن حفاظت و احیای این منابع کمک قابل توجهی در اقتصاد مرتعداران و دامداران داشته باشد.

شرکت گاز زنجان درتمام ساعات شبانه روز آماده ارایه خدمات به مردم است



معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان گفت: با فعالیت 24 ساعته کشیک زمستانی شرکت گاز این استان آماده ارایه هرچه بیشتر خدمات به شهروندان است.



هرمز نوروزی افزود: با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز و به منظور رفاه حال مشترکین، پایگاه کشیک شبانه روزی گاز زنجان آماده ارایه خدمات است.



وی با بیان اینکه طرح کشیک هرساله از نیمه دوم ماه آبان شروع و تا پایان نیمه اول فروردین سال بعد فعال می شود، یادآورشد: کنترل و حفاظت بیشتر از شبکه گاز استانی انشعاب های نصب شده در نقاط مختلف استان و بررسی حجم مصرف گاز در زمان اوج مصرف را می توان از ماموریت های ویژه تعریف شده برای این طرح برشمرد.



نوروزی ارسال اطلاعات مربوط به شهرها، نیروگاه ها و صنایع عمده به ستاد، انجام هماهنگی های لازم در مورد بروز افت فشار گاز در منطقه، انجام اقدامات لازم در زمان ابلاغ اعمال محدودیت مصرف رااز دیگر وظایف این پایگاه شبانه روزی اعلام کرد.



معاون بهره برداری شرکت گاز زنجان هدف از اجرای این طرح را حفظ و پایداری شبکه گاز رسانی و حفاظت بیشتر از شبکه ها و انشعابات گاز استان، بررسی حجم مصرفی گاز مشترکین درزمان اوج مصرف و ارائه خدمات مستمر، ایمن و مطلوب در خدمات رسانی به مشترکین بهره مند از گاز طبیعی با توجه به برودت هوا و مشکلات احتمالی پیش رو عنوان کرد.



وی تصریح کرد: علاوه بر پایگاه کشیک، پستهای امداد گاز نیز به صورت شبانه روزی مشغول سرویس دهی به مشترکین هستند و در این خصوص با پایگاه کشیک مستقر در اداره مرکزی همکاری تنگاتنگی دارند و در روزهای جاری که شاهد بارش برف سنگین، کاهش دما و افزایش مصرف گاز مواجه هستیم مشترکین و مصرف کنندگان باید نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند و همچون همیشه در خصوص صرفه جویی در مصرف این انرژی پاک نهایت همکاری را با این شرکت داشته باشند.



