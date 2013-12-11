تشریح جزئیات سفر هیات پارلمانی فرانسه به ایران / دیدار با لاریجانی، ظریف و ابتکار

عبدالوحیدفیاضی، نایب رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و فرانسه در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، ضمن تشریح جزئیات سفر پارلمانی فرانسه به ایران گفت: ژان لویی بورلو، رئیس حزب راست میانه اتحاد دموکرات در مجلس فرانسه به همراه چرون، مدیر کابینه رئیس حزب بامداد روز شنبه 23 آذر وارد تهران خواهند شد.

وی افزود: این دو میهمان از پارلمان فرانسه صبح روز شنبه ابتدا با کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و پس ازآن با معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست دیدار خواهند کرد.

فیاضی ادامه داد: بعد از ظهر همان روز میهمانان فرانسوی ما با نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی ملاقات خواهند کرد.

نماینده مردم نور و محمودآبان با اشاره به اینکه در روز یکشنبه مابقی اعضای این هیات پارلمانی وارد تهران خواهند شد گفت: سناتور دو مونتسکیو، رئیس گروه دوستی پارلمان فرانسه و ایران و نیز بوکل دو میهمان دیگر از پارلمان فرانسه هستند که روز یکشنبه مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

نایب رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و فرانسه با تشریح برنامه های دومین روز از سفر هیات پارلمانی فرانسه به ایران افزود: این هیات پارلمانی صبح روز یکشنبه باعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خواهند کرد.

فیاضی ادامه داد: پس از دیدار با دکتر لاریجانی، با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و پس از آن نیز با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: هیات پارلمانی حزب دموکرات و مستقلین فرانسه روز دوشنبه بعد ازشرکت در ضیافت شام رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهران را به مقصد پاریس ترک خواهند کرد.