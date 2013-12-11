به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی انصاری قبل از ظهر چهارشنبه در رزمایش آغاز طرح انتظامی ترافیکی زمستان 92 که در محل فرماندهی انتظامی قم برگزار شد طی سخنانی با اشاره به تغییر و تحولاتی که در عالم هستی رخ میدهد عنوان کرد: سنت خداوند بر این است که این تغییر و تحولات هم در انسان، مخلوقات و ایام رخ دهد.
وی با بیان اینکه این تغییر و تحولات با هدف طی کردن مسیر تعالی و تکامل رخ میدهد بیان داشت: تغییر و تحول برای حرکت انسان به سمت احسنت و قرار گرفتن در مسیر تکامل است.
معاون استاندار قم ادامه داد: همانطور که تغییر در احوالات انسانها نیکو است یقینا تغییر و تحول در طبیعت و ایام سال نیز دارای ثمرات و برکات فروانی است.
وی با تاکید بر اینکه انسان باید از تغییر و تحولات بیشترین بهره را کسب کند ابراز داشت: هر تغییر و تحول همراه با اقتضاء خود است و انسان باید بتواند با این اقتضائات همراهی کرده و به نسبت از آن بهره مند شود.
حجت الاسلام انصاری در ادامه به ارتباط تنگاتنگ بشر امروز با زندگی ماشینی اشاره و گفت: همه ما درگیر زندگی ماشینی هستم و قطعا با تغییراتی که در طبیعت رخ میدهد بخشی از زندگی ماشینی ما نیز باید تغییر کند.
وی به وسیله نقیله اشاره کرد و گفت: تجهیزات خودرو و توجه به ایمنی آن نیز باید متناسب با فصلهای سال تغییرات لازم را داشته باشد.
معاون استاندار قم به حجم زیاد مسافرتها در کشور اشاره کرد و گفت: استان قم شاهراه تردد 17 استان است و این میطلبد که نظارت و کنترل ترافیکی بر جادههای این استان باید بسیار مورد توجه باشد.
وی همچنین تبلیغات را در زمینه رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیرگذار دانست و گفت: بحث تبلیغات جادهای برای توجه به مسائل ایمنی و رعایت قوانین باید مورد توجه باشد.
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