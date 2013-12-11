33 اکیپ راهداری در طرح زمستانه مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر چهارشنبه در حشایه رزمایش زمستانه در استان در خصوص عمليات راهداري زمستاني اظهار داشت: منظور از راهداري زمستاني ، كليه فعاليتها و اقداماتي است كه در مقابله با برف ، يخ ، كولاك و بهمن در مناطق برفگير، يخبندان – كولاك گير راهها به وسيله نيروهاي راهدار و با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات خاص راهداران زماني انجام مي شود تا راه براي تردد وسايل نقليه باري و مسافري آماده شود.
مديركل راه و شهرسازي مازندران ضمن اشاره به آمادگي كامل راه و شهرسازي استان درعمليات راهداري زمستاني سال جاري افزود: ذخيره سازي نمك به ميزان كافي ، تجهيز ماشين آلات راهداري زمستاني، هماهنگي و تعامل بسيار مطلوب با دستگاه هاي ذيربط از جمله پليس راه ، هلال احمر و اورژانس و .... از جمله اقدامات درخور توجه اين اداره كل در طرح عمليات راهداري زمستاني امسال مي باشد.
وی بیان داشت: در طول راههای استان 20 راهدارخانه ثابت و سيار فعاليت كرده كه 291 نفر از راهداران سخت كوش در قالب 33 اكيپ راهداري زمستاني و با 220 دستگاه ماشين آلات راهداري در 3500 كيلومتر از راههاي برفگير و كوهستاني استان به انجام فعاليت هاي راهداري زمستاني مشغول خواهند شد.
ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه وشهرسازی مازندران گفت: 33 اکیپ راهداری در طرح زمستانه در استان مشغول فعالیت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر چهارشنبه در حشایه رزمایش زمستانه در استان در خصوص عمليات راهداري زمستاني اظهار داشت: منظور از راهداري زمستاني ، كليه فعاليتها و اقداماتي است كه در مقابله با برف ، يخ ، كولاك و بهمن در مناطق برفگير، يخبندان – كولاك گير راهها به وسيله نيروهاي راهدار و با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات خاص راهداران زماني انجام مي شود تا راه براي تردد وسايل نقليه باري و مسافري آماده شود.
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