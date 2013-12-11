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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

سردار عظیمی:

مریم هاشمی مایه سربلندی کرمانشاه است

مریم هاشمی مایه سربلندی کرمانشاه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف گفت: خانم مریم هاشمی به عنوان نماد یک بانوی مسلمان ایرانی اسباب افتخار و سربلندی کرمانشاه و اقدام ایشان در اهدا مدال خود به رهبر انقلاب ناشی از فرهنگ بسیجی ایشان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده رهبر معظم انقلاب، امام جمعه کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و استاندار کرمانشاه با حضور در منزل بانوی قهرمان ووشو کار کرمانشاهی از وی تجلیل کردند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این دیدار اظهار داشت: اهدای مدال قهرمانی جهان به مقام معظم رهبری از سوی این بانوی کرمانشاهی برخواسته از ولایت مداری و فرهنگ بسیجی این بانوی ارجمند و شایسته تقدیر و تجلیل است.

سردار محمد نظر عظیمی گفت: حقیقتا همه ما از رهبر معظم انقلاب که این بانوی مسلمان ایرانی را مورد عنایت خود قرار داده و از اقدام ایشان که با حجاب اسلامی در میادین جهانی افتخار آفرید قدر دانی کردند، تشر می کنیم و قدر دان عنایات ایشان هستیم.

عظیمی گفت:کرمانشاه همواره شاهد درخشش چهره های بسیجی ای بوده است که مایه افتخار و سربلندی این دیار هستند و خانم هاشمی نیز یکی از برجسته ترین چهره های کرمانشاهی در این عرصه است.

وی با تشکر از همه کسانی که به تحقق چنین اقدامات ارزشمندی کمک کردند، افزود: این فرهنگ و تفکر برخواسته از روحیه بسیجی و مکتب انقلاب است و باید همه ما به تحقق آن کمک کنیم.

کد مطلب 2193606

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