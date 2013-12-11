مریم هاشمی مایه سربلندی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده رهبر معظم انقلاب، امام جمعه کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف و استاندار کرمانشاه با حضور در منزل بانوی قهرمان ووشو کار کرمانشاهی از وی تجلیل کردند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) در این دیدار اظهار داشت: اهدای مدال قهرمانی جهان به مقام معظم رهبری از سوی این بانوی کرمانشاهی برخواسته از ولایت مداری و فرهنگ بسیجی این بانوی ارجمند و شایسته تقدیر و تجلیل است.

سردار محمد نظر عظیمی گفت: حقیقتا همه ما از رهبر معظم انقلاب که این بانوی مسلمان ایرانی را مورد عنایت خود قرار داده و از اقدام ایشان که با حجاب اسلامی در میادین جهانی افتخار آفرید قدر دانی کردند، تشر می کنیم و قدر دان عنایات ایشان هستیم.

عظیمی گفت:کرمانشاه همواره شاهد درخشش چهره های بسیجی ای بوده است که مایه افتخار و سربلندی این دیار هستند و خانم هاشمی نیز یکی از برجسته ترین چهره های کرمانشاهی در این عرصه است.

وی با تشکر از همه کسانی که به تحقق چنین اقدامات ارزشمندی کمک کردند، افزود: این فرهنگ و تفکر برخواسته از روحیه بسیجی و مکتب انقلاب است و باید همه ما به تحقق آن کمک کنیم.