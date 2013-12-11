آماده باش سه ماهه پلیس راه البرز با آغاز طرح زمستانی/ پیش بینی حداکثری برای اقدام حداقلی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، طرح زمستانی پلیس از صبح چهارشنبه بیستم آذر ماه با برگزاری رزمایشی در محوطه فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز با حضور واحدهای انتظامی، امدادی و ترافیکی آغاز شد.

در این رزمایش علاوه بر نیروهای انتظامی استان، پلیس راهور، یگان ویژه راهور، آتش نشانی، اورژانس، خودروهای امدادی راه و شهرسازی، سازمان حمل و نقل و پایانه های ترافیکی، هلال احمر و امداد خودرو حضور داشتند.

سردار احمدعلی گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز در ابتدای این رزمایش به همراه علی اسدیان فرماندار کرج از نیروهای مستقر سان دید.

پیش بینی حداکثری برای اقدامات حداقلی

وی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه طرح زمستانی پلیس با تاکید بر اینکه خدمت به مردم افتخار است، گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج هماهنگی و بالندگی در سطوح مختلف در حال فعالیت است و یکی از بارزترین این هماهنگی ها ارتباط میان نیروی امدادی، انتظامی و ترافیکی برای کمک به مردم در شرایط سخت است.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز ادامه داد: همه ساله از 20 آذر ماه به مدت سه ماه نیروهای یاد شده برای کمک رسانی به مردم در شرایط سخت در قالب طرح زمستانه به حالت آماده باش در می آیند.

سردار گودرزی با تقدیر از نظم و انسجام بین نیروهای حاضر، اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده و آماده بودن نیروها در تمامی زمینه ها علی رغم کمبودها پیش بینی های حداکثری برای اقدامات حداقلی انجام شده است.

وی آموزش، هماهنگی بین بخشی و افزایش انضباط ترافیکی را مهمترین اهداف اجرای طرح زمستانه پلیس عنوان کرد و گفت: این طرح در سال های گذشته نیز با موفقیت انجام شده است و خوشبختانه امسال تمامی کاستی های طرح زمستانه در سال های گذشته بررسی شده و امید می رود این طرح موفق تر از سال های گذشته اجرا شود.

کاهش 11 درصدی متوفیان در پاسگاه های درون شهری

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز اعلام کرد: برای بهبود روند فعالیت ها دو پاسگاه در مناطق گچسر و آزاد راه شهید همت در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه پاسگاه گچسر راه اندازی و پاسگاه آزاد راه شهید همت در مرحله آماده سازی است.

سردار گودرزی همچنین از کاهش 11 درصدی متوفیان در پاسگاه های درون شهری خبر داد و گفت: این کاهش در هشت ماه گذشته بسسار چشم گیر بوده است و خوشبختانه در کاهش تلفات پلیس راه و راهنمایی و رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد کاهش تلفات داشته ایم.

در پایان این رزمایش خودروهای امدادی، انتظامی، پلیس راه، اورژانس، هلال احمر، خودروهای امدادی سازمان حمل و نقل و پایانه های ترافیکی و خودروهای امدادی راه و شهرسازی از مقابل جایگاه رژه رفتند.

همچنین پس پاز پایان این رژه سردار گودرزی از سه نفر از پلیس یاران جوان که به نوعی در این طرح با پلیس همکاری دارند با اهدا هدیه نقدی تشکر کرد.