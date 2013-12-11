سازمان تبلیغات اسلامی اندیشکده است/ آمادگی برای آموزش مربیان دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر الدین نوری زاده ظهر چهار شنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت فعالیت های فرهنگی افزود: طی سال های گذشته فعالیت های قابل قبولی فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده و تاثیر اینگونه فعالیت ها را دیده ایم.

وی تاکید کرد: کارهای فرهنگی از جمله فعالیتی است که باید با هماهنگی و اتحاد در بین تمامی دستگاه های مربوطه انجام شود و جزیره ای عمل کردن موفقیتی به همراه نخواهد داشت.

مدیر کل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: حوزه فرهنگی تنها با پول و اعتبار نیست بلکه باید با تدبیر و تفکر کارها را ساماندهی کرد.

وی یادآور شد: تا زمانیکه تمامی نهاد های فرهنگی دغدغه کار و رفع چالش ها را نداشته باشند نمی توان انتظار رفع مشکلات را داشت.

مدیر کل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: راه اندازی گفتمان های مختلف در سطح کشور از مهمترین کارهای انجام شده توسط سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت الاسلام نوری زاده یادآور شد: در حوزه آموزش و پرورش نیز رایزنی های مختلفی انجام شده و برای آموزش مربیان دینی اعلام آمادگی کرده ایم.