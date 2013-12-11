تربیت اجتماعی باید از مسیر فرهنگ عبور کند/ کاهش هفت درصدی تصادفات در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی قبل از ظهر چهارشنبه در رزمایش آغاز طرح انتظامی ترافیکی زمستان 92 که در محل فرماندهی انتظامی قم برگزار شد با بیان اینکه در عالم چند نوع قانون وجود دارد، بیان کرد: قوانین تکوینی که انسان و جانداران دخالتی در آن ندارند، قوانین اختیاری که توسط خردمندان وضع و انسان‌ها موظف به رعایت آن هستند و قوانین تشریعی که از سوی شریعت وضع شده از جمله این قوانین است.

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه انسان در قوانین اختیاری و تکوینی می‌تواند دخل و تصرف داشته باشد، ادامه داد: در قوانین اخیتاری انسان می‌تواند هم این قواین را رعایت و هم از رعایت آنان سر باز زند ولی قطعا رعایت این قوانین نشان دهنده خردمندی است.

وی ادامه داد: کسانی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند هم برای خود و هم برای همنوعانشان ایجاد مشکل می‌کنند.

مجتبایی ضمن تاکید بر تبیین قوانین اختیاری و تشریعی برای مردم عنوان کرد: در ابتدا خود فرد و در ادامه بزرگان موظف هستند عموم جامعه را با قوانین اختیاری و تشریعی آشنا کنند.

وی با تاکید بر مسئولیت سنگین مسئولان امر در این زمینه بیان کرد:‌ راه انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی توجه به فرهنگ سازی در این زمینه است.

فرمانده انتظامی استان قم تاکید کرد: چنانچه خواستار جامعه‌ای قانون پذیر باشیم در ابتدا باید فرهنگ مردم را تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه سهم فرهنگ نسبت به مسائل اجتماعی و عمرانی کمتر دیده می‌شود ادامه داد: مسیر تربیت اگر از فرهنگ عبور نکند محکوم به شکست است.

مجتبایی افزود: فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم نسبت به خدمات مسئولان موجب می‌شود که عموم جامعه نیز در اجرای قوانین و مقررات مسئولان را همراهی کنند.

وی نقش فرهنگ سازی را در کاهش تصادفات جاده‌ای طی چند سال گذشته را تاثیرگذار دانست و افزود: در استان قم نیز طی دو سال گذشته تلفات و تصادفات جاده‌ای کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان قم با بین اینکه طی هشت ماه نخست سال نزدیک به هفت هزار و 50 تصادف در قم رخ داده عنوان کرد: تصادفات درون و برون شهری قم هفت درصد کاهش داشته است.