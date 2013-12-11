آماده سازي محلات مسكن مهر قم بايد با جديت انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوري در جلسه بررسي آخرين وضعيت آماده سازي محلات مسكن مهر که با حضور دستگاه‌هاي مرتبط و پيمانكاران تشكيل شد، قم را يكي از استان‌هاي موفق و پيشتاز در اجراي مسكن مهر عنوان كرد و اظهار داشت: تاكنون 30 هزار واحد به متقاضيان واگذار شده و 10 هزار واحد نيز در شرف اتمام و تحويل است كه اميدواريم طبق برنامه پيش بيني شده اين واحدها نيز تحويل شود.

وی با اشاره به فرا رسيدن فصول بارندگي گفت: لازم است كليه معابر و محلات با جديت آماده شوند تا تردد مردم در اين فصول دچار مشكل نشود.

معاون استاندار قم افزود: در 7 محله مسكن مهر تمام مراحل جدول بندي و زيرسازي شوارع به پايان رسيده و انجام آسفالت نيز در برخي محلات روبه اتمام است.

وی با اشاره به كمبود نقدينگي اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن مهر كه متولي انجام آماده سازي محلات است، از تعاوني‌هاي بدهكار خواست تا هر چه سريعتر نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام نمايند تا در مدت زمان كوتاهي آسفالت شوارع نيز به پايان برسد.

دلاوري به پيشرفت 65 درصدي عمليات اجرايي آماده سازي محلات مسكن مهر اشاره كرد و گفت: 35 درصد باقي مانده نيز با جديت انجام خواهد شد.

نشست مشترك كارشناسان و شهرداران كلانشهرهاي كشور آغاز به كار كرد

چهارمين نشست مشترك كارشناسان و شهرداران كلانشهرهاي كشور و اعضای هيئت رئيسه فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي در قم آغاز به كار كرد.

در مراسم افتتاحيه اين نشست كه صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات هتل پارسيا قم برگزار شد مهندس صبوري معاون برنامه ريزي شهرداري قم ضمن خير مقدم به شركت كنندگان تصريح كرد: اميدواريم كه بتوانيم در قالب اين جلسات پيشنهادات لازم را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه دهيم و گامي در راستاي اصلاح قوانين برداريم.

در ادامه اين نشست سيد جعفر موسوي جانشين دبيرخانه كلانشهرهاي كشور به ايراد سخن پرداخت و در خصوص لايحه بودجه سال آينده توضيحاتي را ارائه كرد.

بر اساس اين گزارش در روز نخست اين نشست پس از برگزاري مراسم افتتاحيه كارگروه‌هاي چهارگانه شامل «كارگروه تطبيق احكام قانون برنامه پنجم، قوانين جاري و لايحه بودجه سال ۹۳»، «كارگروه توسه حمل و نقل عمومي و كاهش آلودگي هواي كلانشهرها»، «كارگروه تقويت كلانشهرها در توانمندي سازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي» و «كارگروه تامين مالي و درآمدي كلانشهرها مطابق احكام قانون برنامه پنجم و قوانين جاري» در دو نوبت صبح و عصر به كار خود ادامه مي‌دهند.

در روز دوم اين نشست نيز، با حضور محمد دلبري شهردار كلانشهر قم، اميرآبادي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد و رئيس شوراي اسلامي شهر قم به ايراد سخن پرداخته و گزارش پيشنهادات كارشناسي در خصوص لايحه بودجه ارائه مي‌شود.