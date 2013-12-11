توسعه روابط اقتصادی وظیفه اصلی سازمان توسعه تجارت/ سهم صادرات ایران به افغانستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا توفیقی ظهر چهارشنبه در نشست میز کشوری افغانستان برای بررسی روابط تجاری ایران و افغانستان عنوان کرد: ما در دو بخش ستادی و عملیاتی در افغانستان کار می کنیم و برای آنکه بتوانیم فعالیت و روابطمان را گستره کنیم باید به بررسی کاستی ها و نقاط قوت در حوزه زیرساخت ها و اسناد پایه بپردازیم.

توسعه روابط اقتصادی وظیفه اصلی سازمان توسعه تجارت

وی ابراز کرد: وظیفه اصلی ما در سازمان توسعه تجارت ایجاد زیر ساخت هایی برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است.

توفیقی افزود: با تعامل نزدیک با کنش گران و فعالان اقتصادی در افغانستان می توانیم در حوزه گسترش روابط اقتصادی به نتایج خوبی برسیم.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در حال حاضر خراسان رضوی 30 درصد از صادرات خود را به کشور افغانستان دارد که حدود 850 میلیون دلار است.

وی با اشاره به سهم بالای خراسان رضوی در صادرات افغانستان عنوان کرد: باید دید این حجم صادرات به چه میزان شغل، تولید و رفاه عمومی را افزایش داده که میزان اهمیت آن را نشان می دهد.

سهم خراسان رضوی در صادرات به افغانستان 30 درصد

توفیقی اظهار کرد: در سال 91 از سه میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان 30 درصد سهم خراسان رضوی بوده است.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حفظ سهم صادرات ایران به افغانستان در طول 10 سال قبل عنوان کرد: در هشت ماهه نخست سال 92 سهم ایران از صادرات افغانستان کاهش یافته است که باید دلائل و آسیب های این امر شناسایی و حل شود.

وی به لغو تعهد ارزی که جزء اولین مشکلات در کاهش حجم صادرات به افغانستان در سال 92 بوده اشاره کرده و تصریح کرد: دولت درصدد این است که ضوابط و مقررات دست و پا گیر در این زمینه را کاهش دهد تا این مشکلات حل شود.

توفیقی عنوان کرد: دو هدف در دستور کار داریم که یکی در حوزه زیر ساخت های فیزیکی و حقوقی و دیگری در حوزه عملیات و فعالیت اقتصادی، روابط کنونی و گمرکی و قیمت تمام شده است.

وی از مدیران و مسئولان در بخش های خصوصی و دولتی که در جلسه حضور داشتند درخواست کرد که در پیشبرد این دو هدف سازمان توسعه تجارت را یاری دهند و ادامه داد: باید به بررسی وضعیت و میزان چالش هایی که در داخل کشور با آنها مواجه هستیم بپردازیم.

بررسی این چالش ها برای حفظ سهم صادرات به افغانستان

توفیقی اظهار کرد: با بررسی این چالش ها که از جمله آنها می توان به کیفیت کالاها و هزینه حمل و نقل اشاره کرد و اینکه آیا بازدارنده و یا پیش برنده هستند، می توانیم سهم خود را از صادرات افغانستان حفظ کنیم.

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: آمادگی داریم در این حوزه به استان خراسان رضوی کمک کرده تا مشکلات بر طرف و این استان سهم خود را در حوزه تجارت خارجی حفظ کند.

وی ابراز کرد: مجموع واردات افغانستان از جهان حدود دو میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است که سهم ایران از این بازار در سال 85، 25 درصد و در سال 91 30 درصد بوده است.

توفیقی اظهار کر د: تا پایان سال 91 در بحث صادرات به افغانستان موفق بوده ایم ولی از ابتدای سال 92 با توجه به آمار ها این امر به چالش کشیده شده که نیاز به بررسی دارد.

در ادامه معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سال 91 صادرات استان خراسان رضوی به افغانستان 812 میلیون دلار بوده است.

صادرات به افغانستان 50 درصد صادرات خراسان در سال 91 بوده است

محمد رضا موحد عنوان کرد: این مبلغ وزنی حدود یک میلیون و 190 هزار تن را شامل می شود که 50 درصد صادرات استان در سال 91 است که این میزان 30 درصد صادرات کشور به افغانستان است.

وی افزود: در مقایسه صادرات هشت ماهه نخست سال 92 و 91 به افغانستان صادرات سال 92 کاهش یافته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال 91، 865 هزار تن به ارزش 557 هزار دلار به افغانستان صادرات داشته ایم.

موحد اظهار کرد: این میزان در سال 92 از نظر وزنی به 702 هزار تن و به ارزش 512 هزار دلار کاهش یافته است.

کاهش 19 درصدی صادرات خراسان به افغانستان در سال 92

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: این میزان صادرات در سال 92 نسبت به سال 91 از نظر وزنی 19 درصد و از نظر ارزشی هم 8 درصد کاهش داشته است.

نماینده اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی هم در ایت نشست گفت: صادرات کل استان خراسان رضوی دو هزار و 820 میلیون دلار است.

فرشید منوچهری با اشاره به مشکلات صادرات به افغانستان و مشکلاتی که برای تجار ایرانی در افغانستان وجود دارد عنوان کرد: ما هیچ بانکی در افغانستان نداریم.

وی افزود: تنها بانک ایرانی ای هم که در افغانستان وجود دارد با محدودیت هایی برای فعالیت مواجه است و این بانک بر اساس ضوابط و قوانین افغانستان تشکیل شده است.

منوچهری ابراز کرد: یکی از مشکلات بزرگ نقل و انتقال پول برای تجار ایرانی است که بیش از چندین هززار دلار بیشتر با موانع زیادی مواجه است.

ریسک بالای تجارت در افغانستان برای تجار

نماینده اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی ادامه داد: این برای یک تاجر ایرانی ریسک بسیار بالایی است که تجارتی را انجام دهد بدون اینکه تضمینی برای برگشت پول خود به دست آورد.

وی عنوان کرد: از تاجران ایراین حمایت های کافی انجام نمی شود، تاجران باید امنیت بیشتری برای جابجایی پول خود به دست آورند.

منوچهری با اشاره به وجود ممنوعیت هایی در تجارت با افغانستان اظهار کرد: باید روابط تجاری با این کشور توسعه یابد تا تجار ایرانی هم برای تجارت در این کشور تمایل بیشتری پیدا کنند.

وی عنوان کرد: امنیت کشور بفغانستان برای سرمایه گذاری یاید بیشتر مود توجه قرار گیرد و یکی از نگرانی های بزرگ تجار ایرانی در این کشور بخث امنیت حمل و نقل است.

منوچهری در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان توسعه تجارت رویکرد های خود را تغییر دهد و همراه هیئت های تجاری که برای بستن تفاهم نامه به این کشور می روند برای جنبه استراتژیک و سیاسی اش یک مقام دولتی هم برود.