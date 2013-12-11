نمایشگاه فن بازار در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مختاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته پژوهش خوزستان از برگزاری نخستین فن بازار استانی همزمان با نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی خبر داد و گفت: هر ساله نمایشگاه فن بازار در سطح ملی در تهران برگزار می شد اما امسال برای نخستین بار فن بازار استانی خوزستان با حضور شرکت های دانش بنیان برگزار می شود.



وی با بیان اینکه 37 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آمادگی خود را برای حضور در فن بازار اعلام کرده اند، ادامه داد: فن بازار در واقع ساختاری است که در آن شرکت هایی که فناوری جدید دارند، در معرض فروش قرار می دهند.



به گفته مختاری، فن بازار مجازی خوزستان دو ماه پیش با فعالیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی راه اندازی شده و طبق نقشه جامع علمی کشور، پارک علم و فناوری استان برپایی فن بازار دائمی را در دستور کار خود دارد.



مسئول برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در هفته پژوهش و فناوری اظهار داشت: امسال در محل نمایشگاه های بین المللی خوزستان سه نمایشگاه در کنار هم برپا خواهد بود؛ نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دستگاه های اجرایی و صنایع، فن بازار، نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان.



مختاری زمان افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی را روز شنبه 23 آذرماه ساعت 16 تا روز سه شنبه 26 آذرماه از ساعت 9 تا 12 و 16تا 20 اعلام کرد و افزود: چند کارگاه آموزشی و مسابقات علمی توسط شرکت های دانش بنیان از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه امسال خواهد بود.



رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال، تصریح کرد: در این نمایشگاه 97 غرفه 12 متری موجود است که تاکنون 35 سازمان، دانشگاه و دستگاه اجرایی برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه بودجه پارک های علم و فناوری تنها 2 درصد کل بودجه وزارت علوم را تشکیل می دهد، به اهمیت سرمایه گذاری در پارک ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته کل مبلغ سرمایه گذاری در پارک های کشور 80 میلیارد تومان بوده که از این میزان سرمایه گذاری، یک هزار و 180 میلیارد تومان سودآوری حاصل شد.



به گزارش خبرنگار مهر، هفته پژوهش و فناوری را از 23 لغایت 27 آذرماه و با شعار «پژوهش و فناوری کلید توسعه پایدار» در خوزستان برگزار می شود.