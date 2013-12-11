عسگراولادی برای وحدت نیروهای انقلاب بسیار تلاش کرد

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم عسگراولادی گفت: مرحوم عسگر اولادی یکی از چهره های شاخص و از مبارزین انقلاب بود که همواره به عنوان یکی از یاران و یاوران همیشگی امام و از علاقمندان پیروان راستین مقام معظم رهبری محسوب می شد.

وی با اشاره به اینکه مرحوم عسگراولادی برای پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت آن بسیار زحمت کشید، افزود: وی برای حفظ آرمان های انقلاب اسلامی ایران مجاهدت های بسیاری کرد و بر پشتیبانی بر رزمندگان اسلام نقش بسزایی ایفا کرد.

نماینده مردم قم ادامه داد: مرحوم عسگراولادی حتی در اواخر عمر خود هم تلاش های زیادی کرد تا وحدت اصولگرایان و نیروهای انقلابی را حفظ کند این بدان معنی است که همیشه نیروهای انقلاب و مدافع نظام جمهوری اسلامی ایران هرچند با وجود اختلاف سلیقه بر سر اصول با هم به وحدت برسند.

وی گفت: مرحوم عسگراولادی همیشه به دنبال این بود که نیروهای انقلاب با همدلی و همراهی از اصول اساسی انقلاب و نظام دفاع کنند.

امیرآبادی ادامه داد: ما با از دست دادن عسگراولادی یکی از یاران اصلی انقلاب را از دست دادیم که امیدواریم خداوند روح وی را شاد کرده و با امام حسین (ع) محشور گرداند.

وی با اشاره به اینکه آن چه از نزدگی نامه مرحوم عسگراولادی بر می آید این است که وی همیشه در مبارزات انقلابی در کنار امام خمینی(ره) بود گفت: تلاش های وی برای حفظ و تثبیت انقلاب نشان از دغدغه همیشگی او برای اصل نظام جمهوری اسلامی بود.