برگزاری کمیسیون مشترک ایران و روسیه/ لاوروف: ایران باید در اجلاس ژنو2 حضور داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با سرگئو لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ضمن تشکر از حضور وزیر امور خارجه روسیه و خوش آمدگویی به وی گفت: روابط ایران و فدراسیون روسیه مبتنی بر منافع مشترک دو کشور و در جهت تقویت ثبات در منطقه و کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

وی با اشاره به اینکه این روابط درازمدت و اساسی است، بیان کرد: در ماه های گذشته پس از دیدار دکتر روحانی و آقای پوتین و مکالمه تلفنی دو رئیس جمهور روابط کشورها گسترش بیشتری پیدا کرد و تماس های مابین وزرای خارجه و سایر اعضای کابینه دو کشور گسترش پیدا کرد.

ظریف گفت: امیدواریم این رفت و آمدها زمینه همکاری های گسترده تر دو کشور و همکاری های سیاسی و اقتصادی در جهت منافع دو کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه نقش روسیه به عنوان یکی از اعضای مهم 1+5 و دوست ایران در این گروه نقش برجسته ای بوده است، گفت: من در گفتگوها شخصا از آقای لاوروف تشکر کردم.

وی ادامه داد: نقش روسیه در جلوگیری از یک بحران و فاجعه منطقه ای در حمله نظامی به سوریه نیز بسیار مثبت بوده و همکاری خوبی بین ایران و روسیه در این زمینه صورت گرفته و امیدواریم این گفتگوها به صلح و امنیت در منطقه کمک کند و سفر ایشان آغاز دیگری برای روابط گسترده دو کشور باشد.

همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این نشست خبری مشترک بیان کرد: در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همکاران ایشان مذاکرات بسیار مفیدی داشتیم و بر تصمیم دو کشور در جهت توسعه روابط در همه زمینه ها از جمله منطقه ای و بین المللی تاکید کردیم و این گفتگوها بر اساس توافقات بین روسای جمهوری دو کشور در بیشکک و مکالمات تلفنی آنها صورت گرفت.

لاوروف اظهار داشت: دورنمای خوبی برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد و توافق کردیم هر چه سریعتر کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شود روسای کمیسیون مشترک مشخص شدند و بر این باوریم که هرچه زودتر دیدار داشته باشند و در خصوص تاریخ و محتوای این کمیسیون به توافق برسند.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه توافقات میان مدت و بلندمدت اقتصادی صورت گرفت، بیان کرد: خوشحالیم که بین دو وزارتخانه انرژی ارتباطات خوبی برقرار است و خشنودیم مذاکرات خوبی در سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران انجام شد که روابط فرهنگی را توسعه می دهد و به دو ملت کمک می کند که یکدیگر را بیشتر بشناسند.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل منطقه ای و همچنین نتایج نشست ژنو نیز بحث و گفتگو کردیم که در ژنو توافق شد در خصوص حل مرحله به مرحله مساله ایران که یکی از این مسائل حق ایران برای انرژی صلح آمیز هسته ای از جمله غنی سازی و البته حل شدن سوالات آژانس و اینکه برنامه ایران باید کاملا تحت نظر آژانس ادامه یابد.

لاوروف با بیان اینکه یک درک مشترک نسبت به این مساله داریم که سند ژنو باید توسط تمام طرفین اجرا شود و سعی می کنیم اینطور باشد و به طور فشرده کار کنیم که به مرحله بعدی و پکیج بعدی که حل و فصل کامل مساله است، برسیم.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: روسیه و ایران امیدوارند در تاریخ هایی که صحبت کردند به این نتایج برسند البته در خصوص توافقات انجام گرفته سوال می شود که چه زمانی نهایی خواهد شد که باید بگویم این موضوع به شرایط مختلف بستگی دارد.

وی با اشاره به تغییر شرایط سوریه و آفریقا در سال های اخیر بیان کرد: استفاده از زور برای حل و فصل مسائل به هیچ عنوان مقبول نیست از مسائل سوریه نگرانیم و خواهان توقف خونریزی هستیم حاکمیت این کشور باید حفظ شود و تمام فرقه ها و مذاهب باید احساس امنیت کنند و در پروسه سیاسی حضور داشته باشند.

لاوروف با بیان اینکه برای اجرای این اهداف کنفرانس ژنو 2 برگزار می شود، اظهار داشت: همه طرف های سوری باید در این کنفرانس حضور داشته باشند و طرف های خارجی و کسانیکه می توانند به حل مساله سوریه کمک کنند نیز باید حضور داشته باشند. برای ما مهم است که ایران نیز حضور داشته باشد.

وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه در گفتگو با ظریف مسائل افغانستان را مورد بررسی قرار دادیم، تصریح کرد: به ویژه در خصوص برنامه 2014 گفتگو کردیم و علاقه مند هستیم همکاری خوبی در خصوص افغانستان داشته باشیم. تولید مواد مخدر و حملات تروریستی در این کشور ادامه دارد و ما و ایران باید به همسایه خود کمک کنیم که این تهدیدات را برطرف کنیم و در خصوص همکاری ها چه به صورت دوجانبه و چه در اجلاس شانگهای توافق کردیم.

وی با بیان اینکه در صدد هستیم روابط و همکاری در خصوص عراق را توسعه دهیم و ببینیم که روسیه، ایران و سایر کشورها چطور می توانند به ثبات عراق و برگزاری انتخابات در این کشور کمک کنند، تصریح کرد: تروریست در عراق نگران کننده است در سال جاری 7 هزار نفر در حوادث تروریستی کشته شده اند که این رقم بسیار بیشتر از آن تعدادی است که در افغانستان کشته شده اند و ما و همکاران ایرانی علاقه مند هستیم که به ثبات در عراق کمک کنیم.

لاوروف با اشاره به گفتگوها درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفت: همه کشورهای حاشیه دریای خزر باید کمک کنند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آماده شود اجلاسی در سال آینده در آستاراخان برگزار می شود و پیش از آن نیز اجلاس وزرای خارجه برای بررسی اسناد اجلاس سران برگزار خواهد شد.

وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: دو طرف در مذاکرات امروز بر لزوم همکاری ها در موضوعات مختلف من جمله مسائل منطقه ای تاکید داشتند همکاری های ما علیه هیچ کشوری نیست و در صدد هستیم همه کشورها را جذب کنیم و همکاری هایی در چارچوب قوانین بین المللی داشته باشیم.

این نشست با سوالات خبرنگاران از وزرای امور خارجه ایران و روسیه ادامه پیدا کرد.