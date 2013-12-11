نفس کودکان نصف جهان از هوای آلوده به تنگ آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان سالم در هر کشوری نشان از پیشرفت و توسعه ‌یافتگی آن جامعه است چرا که با کودکان سالم، جوانان، بزرگسالان و سالمندان سالم نیز خواهیم داشت امری که امروزه در ایران بدست آوردن آن یک رویا است.

کودکان که سرمایه‌های ملی هر کشوری خطاب می‌شوند در این سال ها هنوز به شور و حال نوجوانی نرسیده پیرو فرتوت می‌شوند.

کودکان بیمار امروز محصول آلودگی هوای حاکم بر کشور است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش قلب و عروق و غدد و متابولیسم اصفهان در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر بار بیماری‌ها برای نخستین بار در جهان نشان داد که مقاومت انسولین و بروز مرض قند و دیابت در کودکان سنگین‌ترین عارضه آلودگی هوا برکودکان است.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با بیان اینکه تاکنون بیش از 20 طرح تحقیقی در این زمینه انجام شده است، افزود: تنگی و گرفتگی عروق حتی در دوران جنینی از دیگر عوارض شدید آلودگی هوای اصفهان است.

رویا کلیشادی ابراز داشت: تاثیر آلودگی هوا بر شدت بیماری‌های قلبی و عروقی کودکان هنوز مطالعه‌ای انجام نگرفته و اینکه آیا در بزرگسالی باعث سکته‌های قلبی می‌شود مشخص نشده است.

وی با اشاره به اینکه کودکان اصفهان در معرض شدید انواع بیماری‌های مزمن قرار دارند، ادامه داد: در تحقیقات انجام شده نشان داده نشده که آلودگی هوا شدت بیماری آسم را افزایش داده است.

کلیشادی یادآور شد: در زمان حاضر که امکان جلوگیری از آلاینده‌های هوای در اصفهان وجود ندارد بهتر است که از آلودگی هوای خانه از طریق انواع اسپری‌ها، دود شمع و یا اسپند دود کردن و موارد مشابه پیشگیری شود.

گلایه مردم از آلودگی هوای اصفهان به نمایندگان مجلس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام وضعیت نگران کننده آلودگی هوای استان از گلایه جدی مردم این شهر از شدت آلودگی هوا خبر داد و گفت: مردم استان اصفهان خواستار رسیدگی فوری نمایندگان مجلس در این زمینه هستند.

عباس مقتدایی ادامه داد: آمار بیماری‌های ریوی، پوستی و انواع سرطان‌ها در سطح شهر و استان به طرز فزاینده‌ای شیوع یافته و آمارهای موجود حکایت از آن دارد که رخداد یا حادثه‌ای فراتر از موضوعات عادی پدید آمده است.

وی افزود: برخی کارشناسان سوخت مازوت نیروگاه‌های برق و آلاینده صنایع دیگر شهر و استان را مطرح می‌کنند و رفع موضوع را غیرعادی تلقی و معتقدند که کم‌توجهی یا بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و برخی سوء برنامه‌ها سبب چنین حوادث کشنده‌ای در اصفهان شده است.

مقتدایی ابراز داشت: مردم اصفهان اکنون با این سوال که چراباید سلامت مردم به خطر افتد. کدام ارگان، نهاد و یا دستگاه‌هایی باید از جان مردم حفاظت کنند. چه کسی در این زمینه مقصر است. واگر امروز اقدام موثری انجام نشود سال‌های آینده چه وضعیت وحشتناکی برای اصفهان پدید خواهد آمد مواجه اند و خواستار پاسخ به آن هستند.

وی گفت: در اواخر دولت دهم نمایندگان اصفهان در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور و در نشستی با معاون اول رئیس جمهور دغدغه و نگرانی مردم را در حالی مطرح کرد که معاون اول رئیس جمهور از ورود روزانه صدها تن گوگرد بر سر شهروندان اصفهان تعجب‌زده شد.

به گزارش مهر، مسئولان استان معتقدند به دلیل اینکه نمی‌توان مازاد تولید شده در پالایشگاه‌های اصفهان را به خارج استان حمل کرد و به دلایل دیگر با استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه، حجم فراوانی از گوگرد روزانه به هوای اصفهان وارد می‌شود.

مقتدایی رساندن مطالبات مردم به گوش مقامات بالاتر کشور را یکی از رسالت‌های خطیر نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: اگر چه تاکنون نمایندگان به این وظیفه خود عمل کردند.

وی ابراز داشت: مطالبه جدی مردم مبنی بر پایان دادن به این وضعیت و آلودگی مصنوعی وخارج ازعرف و نظارت جدی بر عملکرد صنایع آلوده و زیان‌رسان در خصوص آلودگی هوا از جمله نیروگاه برق موضوعی است که باید به سرعت در بالاترین سطوح مدیریتی استان برای آن چاره اندیشی شود.

مصرف اناب و انار بدن را از عوارض آلودگی هوا حفظ می‌کند

رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان تغذیه مناسب را یکی از راهکارهای ایمنی بدن از عوارض آلاینده‌های هوا ذکر کرد و گفت: مصرف اناب و انار بدن را در مقابل آلاینده‌های هوا حفظ و ایمن می‌کند.

کلیشادی گفت: مصرف میوه و سبزیجات، شیر و لبنیات به دلیل داشتن مواد آنتی اکسیدان مناسبترین مواد غذایی در مقابل آلودگی هوا است.

آلودگی هوا سرطان ریه را در اصفهان دو چندان کرده است

محقق و پژوهشگر مدیریت بحران شهری از تاثیر سوء آلاینده‌ها بر سلامت جسم و روح مردم اصفهان و پیکره شهری هشدار داد و گفت: در زمان کنونی گوش مردم اصفهان از نوع آلاینده‌ها ، تاثیر سوء آن بر سلامتی و آسیب‌های وارده بر هر جامعه مطلعند ودیگر زمان نصحیت و هشدار به پایان رسیده بلکه وقت عمل بر هشدارها است.

محمد رضا محبوب فر با بیان اینکه آلودگی هوای اصفهان هشدار 10 سال پیش کارشناسان دلسوز آن زمان بود که به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی گذشت و بیان داشت: امروز هم این هشدار داده می‌شود که برای خلاص شدن از این وضعیت لازم به یک اجماع زودهنگام مسئولان مربوطه در حوزه کاهش آلودگی هوا است.

وی ابراز داشت: در صورتی که مسئولان نیز به این امر بی‌توجه باشند آینده اصفهان با روندی کنونی که در سیر بالای آلودگی و بار بیماری‌ها دارد یک آینده سیاه است.

محبوب فر نیز از تاثیر شدید آلودگی بر افزایش بار سرطان ریه در اصفهان خبر داد و بیان کرد: بیشتر مسئولان سعی دارند که اذهان عمومی را به سمت تاثیر سیگار و قلیان بر افزایش سرطان ریه هدایت کنند در صورتی که این عوامل بخشی از دلایل بروز سرطان است و بخش دیگر آن به دلیل تاثیر مستقیم آلودگی هوا بر ریه و تنفس مردم است.

وی همچنین برونشیت مزمن تنفسی را از دیگر عوارض شدید آلودگی هوا ذکر کرد و اظهار داشت: خس خس کردن و سرفه و عطسه‌های مدام و آبریزش چشم و بینی ازدیگر علائم نفس کشیدن در هوای سیاه اصفهان است.

محقق و پژوهشگر مدیریت بحران شهری در اصفهان هوای گرم استان را در چند هفته اخیر ناشی از گرمای حاصل از اگزوز خودروها در کلان‌ شهرها از جمله اصفهان خواند و گفت: ایجاد جزیره حرارتی که از این طریق در هوای اصفهان ایجاد شده یک گرمای مصنوعی است و با عوارض شدیدی همراه است.

گزارش : عاطفه قلع ریز

