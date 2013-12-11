لزوم تسهیل امور در بخش حمل و نقل بین المللی/ مرز محل توقف نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غلامی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بیان اینکه باید دید چقدر توانسته ایم از موقعیت استراتژیک راهبردی کشور و استانهای مرزی بهره ببریم، اظهار داشت: کاهش زمان معطلی کامیونها در مرزها از طریق تسهیل امور ضرور است.

وی ایجاد امکانات رفاهی در جاده ها با هدف جذب گردشگر و رفاه حال رانندگان کامیونهای ترانزیتی را ضروری دانست و افزود: سهم حمل و نقل در ارزش تمام شده کالا با وجود ارزان بودن قیمت سوخت ولی به دلیل فرسوده بودن ناوگان در ایران زیاد بوده که باید اهتمام ویژه ای نیز نسبت به نوسازی ناوگان داشت.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نفت و گاز را به گفته کارشناسان مواهب خدادای فناپذیر دانست و اعلام کرد: ولی این در حالی است که گردشگری، حمل و نقل کالا و مسافر و ترانزیت مزیت نسبی برای کشور با توجه به قرار گرفتن در موقعیت ویژه استراتژیک هستند.

غلامی با بیان اینکه متاسفانه توقف کامیونها و اتلاف زمان ارزش و قدرت رقابتی ایران در مقابل سایر کشور در بازارهای بین المللی کاهش می دهد، ادامه داد: باید زمان توقف را کاهش داده که در این راستا دستگاههای ذیربط باید همکاری کنند، چرا که مرز محل توقف نیست محل عبور است.

وی همچنین خواستار بررسی میزان اثر بخشی تجهیزات و امکانات موجود در ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر شد و با تاکید بر اینکه اگر قائل به رضایت مردم هستیم باید شاخصهایی تعریف کنیم، عنوان کرد: باید سرمایه گذاری را برای توسعه حمل و نقل جذب کنیم و نباید با بروکراسی اداری موجب فرار سرمایه گذاران شویم.