کشت ذرت در دهلران هفت برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی ظهر چهارشنبه در نشست طرحهای کشاورزی شهرستان اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از هفت هزار هکتار از زمین های کشاورزی دشت عباس را به زیر کشت ذرت دانه ای و علوفه ای بردند.

این مسئول اظهار داشت: این در حالی است که در سال زراعی گذشته تنها هزار و 100 هکتار از این زمین ها به زیر کشت ذرت دانه ای و علوفه ای رفته بود.

میرزایی ادامه داد: میزان متوسط ذرت علوفه ای در هر هکتار بین 30 تا 60 تن و ذرت دانه ای شش تن است.

وی تصریح کرد: حدود یک هزار نفر در کشت ذرت دانه ای در این شهرستان فعالیت می کند.

این مسئول اضافه کرد: علت افزایش سطح زیر کشت ذرت دانه ای و علوفه ای را زمین های مستعد دشت عباس دهلران، استقبال کشاورزان و بذر اصلاح شده و حضور مداوم کارشناسان در مراحل کاشت و برداشت بوده است.