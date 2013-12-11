سیدمهدی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم فعالیت های خود را در ابعاد مختلف اعم از همگانی، قهرمانی، فرهنگی و آموزش انجام می‌دهد و سعی در اشاعه فرهنگ صحیح موتورسواری و اتومبیلرانی سالم دارد.

وی ادامه داد: یک بخش از فعالیت های هیئت مربوط به حضور جدی در عرصه قهرمانی این دو رشته ورزشی است که بر این اساس ورزشکاران خوب و توانمند موتورسواری و اتومبیلرانی قم در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافته و با حریفان خود به رقابت می پردازند.

دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم افزود: بخش دیگر از فعالیت های هیئت ما به موضوع همگانی باز می‌گردد که در این زمینه سعی و تلاش کرده‌ایم در تعامل با دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط تفریح در این دو رشته ورزشی را به فضاهای مناسب و مطلوب سوق بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آموزش نیز هیت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با استفاده از مربیان هر دو رشته سعی در ترویج دانش روز این رشته ورزشی دارد تا در مجموع هر سه فعالیت نهایتا بتوانیم فعالیت نوجوانان و جوانان علاقمند به این دو رشته را به جای خیابان ها و محیط های عمومی به فضاهای ورزشی اختصاصی این دو رشته بکشانیم.

صالحی همچنین به فعالیت های گسترده فرهنگی این هیئت ورزشی در هر دو رشته موتورسواری و اتومبیلرانی اشاره کرد و بیان داشت: ما در مناسبت های مهم سال بیشتر در زمینه فرهنگی این دو رشته فعالیت می کنیم که از جمله آنها می توان به هفته تربیت بدنی، هفته دفاع مقدس، دهه مبارک فجر و نظایر این مناسبت ها اشاره کرد.

وی یاد آور شد: در این مناسبت ها در تعامل با ارگان ها و نهادهای مرتبط برنامه های متنوع فرهنگی را برگزار می کنیم که در جدیدترین برنامه ریزی صورت گرفته، هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قصد دارد یک دوره مسابقه رالی خانوادگی را برگزار کند.

دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم افزود: این هیئت قصد دارد در روز جمعه بیست و دوم آذرماه به مناسبت گرامیداشت هفته ترافیک یک مسابقه رالی خانوادگی را با همکاری معاونت فرهنگی و ورزشی شهرداری قم برگزار کند.