لزوم فرهنگ سازي براي ترويج سبك زندگي اسلامي/اتخاذ راهكارهاي فرهنگي در تحكيم موضوع اقتصاد مقاومتي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان كياني ظهر امروز در نخستين جلسه كارگروه فرهنگي ستاد اقتصاد مقاومتي استان كردستان كه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ترويج سبك زندگي اسلامي نيازمند فرهنگ سازي است و به همين دليل بايد در راستاي عملي كردن اين مهم تغيير در بعضي از رفتارهاي مردم را در دستور كار قرار داد.

وي با اشاره به اينكه متاسفانه هم اكنون بخشي از رفتارهاي موجود در جامعه متناسب با آموزه هاي ديني و اسلامي نيست و بايد براي تغيير آنها برنامه ريزي كرد، افزود: توجه بيشتر به سبك زندگي اسلامي مي تواند در راستاي ترويج آموزه هاي ديني و اسلامي در سطح جامعه كمك زيادي كرده و در نتيجه اين مهم بخش زيادي از رفتارهاي غلطي كه رايج شده اند نيز اصلاح مي شوند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با اشاره به اينكه سبك زندگي اسلامي اولين قدم در راستاي توجه به اقتصاد مقاومتي است، بيان كرد: اقتصاد مقاومتي يعني درست مصرف كردن، اصلاح فرهنگ كار، توجه به توليدات داخلي و همچنين پرهيز از اسراف و به همين دليل توجه به اين موارد مهم باعث مي شود كه آموزه هاي ديني و اسلامي به شكل بهتري در سطح جامعه ترويج داده شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه توجه به اقتصاد مقاومتي نيازمند اتخاذ راهكارهاي فرهنگي در سطح جامعه است، يادآور شد: فرهنگ سازي در خصوص اين امر مهم را بايد از سنين جواني و از محيط هاي آموزشي آغاز كرد و در همين راستا مراكز آموزش و آموزش عالي مي توانند سهم زيادي را در اين حوزه داشته باشند.

كياني با اشاره به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در اين حوزه آماده مشاركت و همكاري است، گفت: نخبگان و دانشگاهيان در حوزه هاي فرهنگي مي توانند نقش بسيار مهمي در راستاي ترويج مسائل مربوط به نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي باشند و به همين دليل انتظار مي رود كه از ظرفيت هاي اين بخش نيز به خوبي بهره برداري شود.

در ادامه اين جلسه انور خسروي دبير كارگروه فرهنگي ستاد اقتصادي مقاومتي كردستان نيز ضمن ارائه گزارشي از برنامه هاي در دست اجرا در اين بخش افزود: تلاش مي شود كه از ظرفيت هاي علمي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و نيز ساير مراكز آموزش عالي استان استفاده شود.

وي گفت: حمايت از طرح هاي پژوهشي با موضوع مرتبط با راهكارهاي فرهنگي اقتصاد مقاومتي، تشويق دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي براي تدوين پايان نامه هاي مرتبط با موضوع، اطلاع رساني و بهره برداري از فضاي رسانه هاي جمعي از جمله اقدامات كارگروه فرهنگي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.

در اين جلسه همچنين سيد صادق زماني، عادل صلواتي، مرتضي فاتحي پور، الله رضا مرادي گروسي، ناهيد همتي و محمد اميري اندي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج نيز هر كدام به بيان ديدگاه هاي خود در راستاي توجه به موضوع اقتصاد مقاومتي و راهكارهاي فرهنگي براي توجه بيشتر به اين مهم پرداختند.