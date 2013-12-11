"جشن عکس هرمزگان" در بندرعباس برگزار می شود

حسن بردال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جشن عکس هرمزگان بیان کرد: به همت انجمن عکاسان هرمزگان دومین دوره "جشن عکس هرمزگان" از 23 لغایت30 آذرماه به مدت یک هفته در فرهنگ‌سرای طوبی بندرعباس برگزار و در پایان به عکاسان برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در این جشن‌ سالانه، نمایشگاهی از 75 عکس منتخب از 49 عکاس عضو انجمن، در گالری گرمساری فر هنگسرای طوبی بندرعباس برگزار می شود.

دبیر جشن عکس هرمزگان بیان کرد: از آثار رسیده به دبیرخانه این جشن 75 فریم عکس توسط هیئت داوران انتخاب انتخاب شد که آثار فریبا آزادی، ساناز ابراهیمی، امید احمدزاده، کیان اعتمادی، الهام افرون‌تن، حسن اکبرنژاد، محمد بارکار، زهرا باسره، یوسف باقری، محمد بشیریان‌زاده، روح‌اله بلوچی، میثم بلوری، مهسا پروین، سمیرا پورکهندلی، فرحناز پوراسماعیل‌زاده، اسحاق پورطرق، حسین پیغامی، امیر تاج‌الدینی، مجید جمشیدی، امیرحسین حیدری، یوسف حیدری ترکمانی، فرشید دریانوس، بهنام ذاکری، فاطمه رحیمی ایسینی، محمدجواد رسا، راضیه رستمی، احسان رضایی، احسان رنجبری، سپیده سالاری، ادریس سعیدی، احسان شکیبا، کوروش صداقت، مریم عباس‌زاده، امیر غنی‌زاده، رضا فتحی‌مقدم، فریبا فخرانی، مرجان قاسمی‌زاده، مرتضی کناری‌زاده، فرشته کیانی، امید محبی، مهرزاد محمدی‌پور، معصومه مرادی، مجید مستوری، شیدا نعیمی، پانته‌آ نقوی، مهدی نهنگ، امیر ولی‌زاده، سیدعلی هاشمی و حامد هاکی در قالب یک نمایشگاه گروهی در گالری کورش گرمساری فرهنگسرای طوبی به نمایش در می آید.

بردال با اشاره به بر نامه های این جشن افزود: از جمله برنامه هایی که برای این جشن در نظر گرفته شده برگزاری نشست هایی است که در آن آثار دوازده عکاس از استان های خوزستان، بوشهر و سیستان بلوچستان بررسی می شود.

این عکاس هرمزگانی افزود: این نشست ها با حضور مهمانانی برگزار می شود که برای بررسی آثار عکاسان خوزستان، میعاد آخی، مسعود رضایی، نوید ریحانی و مهران سبزقبایی و برای بررسی آثار عکاسان بوشهر رحیم رضایی‌زاده، صادق سوری، مسعود شیخ ویسی و محمود میربزرگ دعوت شده اند. همچنین جلسه ی بررسی آثار عکاسان سیستان بلوچستان نیز با حضور رحیم رضایی‌زاده، صادق سوری، مسعود شیخ ویسی و محمود میربزرگ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی آثار عکاسان هرمزگان بیان داشت: از دیگر برنامه های این جشن سالانه بررسی عکس ها و روند عکاسی اصغر بشارتی عکاس هرمزگانی خواهد بود.

دبیر جشن عکس هرمزگان خاطر نشان کرد : تقدیر از عبدالحمید سعیدیان عکاس پیشکسوت هرمزگانی نیز از جمله برنامه های این رویداد خواهد بود که در خلال این جشن برگزار می شود.

شایان ذکر است که دومین جشن عکس هرمزگان روز شنبه 23 آذر ماه ساعت 6عصر در نگارخانه گرمساری واقع در فرهنگ‌سرای طوبی بندرعباس افتتاح می‌شود.