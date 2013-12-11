برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و نمایشگاه کتاب تخصصی دانشگاهی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مروتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته پژوهش در اهواز اظهار کرد: هفته پژوهش و فناوری فرصتی برای خط مشی پژوهشی و معرفی اولویت های تحقیقاتی کشور و استان به محققان، تجلیل از پژوهشگران برتر و ترویج فرهنگ تحقیق به عنوان زیرساخت و لازمه هر کاری است.



وی افزود: در سال های پیشین یافته های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در کتابخانه ها قرار می گرفت این در حالی است که الان پژوهش تقاضا محور بوده و جامعه و صنایع مشکلات خود را به عنوان یک موضوع مطرح می کنندو محققانی که توانایی رفع آن را دارند پیشنهاد خود را در قالب یک پروپوزال ارائه و انجام کار را به عهده می گیرند.



مروتی همچنین از برگزاری نمایشگاه های کتاب تخصصی در هفته پژوهش خبر داد و گفت: امسال با رایزنی های انجام شده با ناشران معتبر کتب دانشگاهی، نمایشگاهی در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برپا می شود که کتب دانشگاهی در حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، فنی ومهندسی، کشاورزی و .... را با 10 تا 20 درصد تخفیف به علاقه مندان عرضه خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب در سال های گذشته به صورت کتب تخصصی خارجی برگزار می شد، علت عدم ارائه کتب لاتین را در نمایشگاه امسال مشکلات ارزی خرید کتاب عنوان کرد و افزود: حل این مشکل و تامین منابع مالی برای خرید کتاب نیاز به همکاری مسئولان امر دارد و می طلبد دستگاه ها در این خصوص کار کنند و خرید کتاب را به عنوان سرمایه گذاری و نه هزینه فرهنگسازی نمایند.



مروتی با اشاره به حضور ناشران معتبر کتب دانشگاهی در این نمایشگاه، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای خرید کتب دانشگاه های استان است و ما برای 13 دانشکده دانشگاه شهید چمران امسال خریدهای زیادی از این نمایشگاه خواهیم داشت.



رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز همچنین از افتتاح شاخه جنوب غرب مرکز منطقه ای ISI در این دانشگاه در هفته پژوهش خبر داد و گفت: طی تفاهمنامه ای که امسال با مرکز منطقه ای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مبادله شده، شاخه این مرکز در کتابخانه مرکزی دانشگاه با امکانات محدود سخت افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده راه اندازی شده و برای محققان استان قابل استفاده است.



وی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این مرکز، دانشجویان و پژوهشگران استان به منابع کتاب و مقالات علمی معتبر ثبت شده در ISI به عنوان یک زیرساخت اصلی پژوهشی دسترسی بیابند.



به گزارش خبرنگار مهر، هفته پژوهش و فناوری را از 23 لغایت 27 آذرماه و با شعار «پژوهش و فناوری کلید توسعه پایدار» در خوزستان برگزار می شود.