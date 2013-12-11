افزایش 5 برابری سئوال از وزیران در دولت یازدهم/ کاهش 55 درصدی تاخیر در ابلاغ قوانین از سوی روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به دو صورت ارائه گزارش سالیانه و گزارش سه ماهه از عملکرد دولت اطلاع‌رسانی کرده و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد، معاونت نظارت سالیانه یک گزارش سالانه و سه گزارش سه ماهه را منتشر می‌کند.

گزارش تهیه شده این معاونت، بازه زمانی ابتدای شهریور تا 6 آذر ماه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این گزارش مانند گزارش‌های گذشته شامل تعداد سؤال، تحقیق و تفحص، تذکر، استیضاح، رأی اعتماد به وزیران و گزارش‌های مواد 49 و 236، نظارت بر شوراها، مجامع و برخی امور خاص است.

کاهش 55 درصدی تاخیر در ابلاغ قوانین

در بخش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در گزارش مذکور چنین آمده است : یکی از وظایف معاونت نظارت، پایش عملکرد رئیس جمهور در ابلاغ قوانین و ارائه گزارش های نوبه ای از این نظارت است. از طریق 1/6/92 تا 6 آذر ماه 92 جمعا 17 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور سه فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 8 قانون را به تاخیر به روزنامه رسمی اعلام کرده است. مجموع تاخیرهای رئیس جمهور در 13 قانون، 72 روز است. با توجه به افزایش 70 درصدی ابلاغ قوانین به رئیس جمهور در دوره جدید، میزان تاخیر در ابلاغ قوانین به طور متوسط 55 درصد کاهش داشته است.

رئیس جمهور بیشترین تذکر و وزیران اطلاعات و ورزش کمترین تذکر را از نمایندگان دریافت کردند

در بخش تذکر نمایندگان به وزیران و رئیس جمهور در این گزارش آمده است: از تاریخ 1 شهریور 92 تا 7 آذر 92 در مجموع نمایندگان 1429 مرتبه به اعضای هیات وزیران دولت یازدهم تذکر دادند. بدین ترتیب رئیس جمهور بیشترین و وزریران اطلاعات، ورزش و جوانان کمترین تذکر را دریافت کردند. توضیح در خصوص نحوه انجام مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 بیشترین موضوع تذکر به وزیر امورخارجه بوده است. همچنین تسریع در انتقال سهام و بدهی های صندوق بازنشستگی فولاد کشور بیشترین مورد در بین تذکرات به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. وزیر جهاد کشاورزی نیز درخصوص جلوگیری از واردات برنج خارجی تا پایان زمان توزیع محصول تولید داخل بیشترین تذکر را دریافت کرده است.

پرهیز از انتساب افراد نامناسب در مناسب مدیریتی وزارتخانه، بیشترین تذکرات به وزیر علوم تحقیقات و فناوری است. نمایندگان در وزیر نفت نیز خواستار تسریع در گازرسانی به مناطق حوزه های انتخابیه شده اند. رئیس جمهور 222 تذکر دریافت کرده که بیشترین آن مربوط به تسریع در تشکیل کارگروه تخصصی دولت درخصوص علت خشک شدن درختان بلوط در استان های واقع در منطقه زاگرس و ارسباران است.

227 سوال نمایندگان از وزیران دولت یازدهم در سه ماه/افزایش 5 برابری نسبت به پایان دولت دهم

در گزارش مذکور درخصوص سوال از وزیران آمده است: از مورخ 1 شهریور 92 تا 7 آذر 92 در مجموع 227 سوال به هیات رئیسه تقدیم شده است. از این تعداد، 274 سوال به کمیسیون تخصصی ارجاع شده و 3 سوال برای تعیین کمیسیون مربوطه در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته است. از مجموع سوال های ارجاعی به کمیسیون ها، 28 سوال در مراحل مختلف خاتمه یافته، شش سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و 239 سوال در مراحل مختلف رسیدگی در کمیسیون و یک سوال با عدم اغناء نماینده سوال کننده آماده طرح در صحن علنی مجلس است.

در این میان کمیسیون عمران با 56 سوال و کمیسیون قضایی و حقوقی با 6 سوال کمترین ارتباط را با سوالات نمایندگان داشته اند. در سه ماهه مذکور وزیر راه و شهرسازی با 43، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 2 سوال، مخاطب کمترین سوال بوده اند. بررسی عملکرد مجلس طی سه ماهه اول اجلاسیه دوم (پایان دولت دهم) سه ماهه دوم اجلاسیه دوم (آغاز دولت یازدهم) نشان می دهد که تعداد سوالات نمایندگان از وزیران کابینه یازدهم بیش از 5 برابر افزایش داشته است.

رشد 2.7 برابری تقاضای تحقیق و تفحص نسبت به مجلس هشتم

از اول شهریور 92 تا 6 آذر 92 در مجموع 9 تقاضای تحقیق و تفحص شامل عملکرد بانک مسکن، عملکرد سازمان منطقه آزادتجاری - صنعتی چابهار از 1390 تا آبان ماه 1392، عملکرد پالایشگاه های کشور، عملکرد اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، عملکرد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نحوه واگذاری و بهره برداری از معادن به ویژه معادن سنگ آهن، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و عملکرد صدا و سیما مرکز لرستان بوده است.

در مجموع در عمر 15 ماهه مجلس نهم تعداد 69 تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه تقدیم شده که مقایسه آن با مدت مشابه در مجلس هشتم از رشد 2.7 برابری درخواست ها حکایت دارد.

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