وضعیت نگران کننده تصادفات جاده ای در خراسان رضوی/ تجهيز ايستگاه هاي اسكان مسافران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن اميري مقدم صبح چهارشنبه در مراسم آغاز طرح زمستاني پليس راه خراسان رضوي اظهار كرد: برنامه هاي نيروي انتظامي خراسان رضوي در زمستان سال جاري با توجه به حضور زائران پياده و همچنين كاروان هاي عزاداري كه از سراسر كشور وارد استان مي شوند بسيار گسترده خواهد بود.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای ارتقاء امنیت زائران پیاده

وي افزود: زائراني كه قصد دارند به صورت پياده وارد مشهد شوند نيازمند تدابير ويژه اي از سوي پليس راه، هلال احمر، راهداري و ديگر مسئولان استان است تا اين عزيزان بتوانند در سلامت كامل وارد مشهد شوند.

سردار اميري مقدم عنوان كرد: ما بايد شرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه زائران علي ابن موسي الرضا بتوانند به راحتي در مسير هاي منتهي به مشهد تردد كنند.

وي افزود: يكي از موضوعاتي زائراني كه قصد تشرف به بارگاه امام هشتم(ع) را دارند بايد مورد توجه قرار بگيرد گرفتن اطلاعات راه هاي استان و همچنين وضعيت هوا و وضعيت جوي استان است.

فرمانده نيروي انتظامي استان تاكيد كرد: معاونت انتظامي استان بايد در صدد تهيه برنامه هاي آموزشي و انعكاس آن در رسانه هاي استان باشد تا با اطلاع رساني و آموزش هاي مورد نياز مردم بتوانيم از ميزان صدمات و كشته هاي جاده اي و شهري پيش گيري كنيم.

کشته شدن بیش از 641 نفر در تصادفات جاده ای استان

وي همچنين با اشاره به جايگاه خراسان رضوي در كاهش تصادفات جاده اي بيان كرد: خراسان رضوي سال گذشته در صدر استانهاي موفق در كاهش تلفات جادهاي و كشته هاي تصادفات بوده است اما با توجه به حوادثي كه بويژه در يكي دو ماه گذشته اتفاق افتاده اين آمار كمي نگران كننده شده است.

سردار اميري مقدم گفت: در هشت ماهه گذشته سال جاري 641 نفر در تصادفات جاده اي و روستايي استان و 380 نفر نيز در تصادفات درون شهري جان خودشان را از دست داده اند.

وي تاكيد كرد: ما قبل از وقوع هر حادثه اي بايد از بروز آن حادثه جلوگيري كنيم بويژه در فصل زمستان و روزهايي كه جاده ها از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند نبايد اصرار مردم باعث شود تا كوتاه بياييم و كاري كنيم كه جان خودشان وديگران را به خطر بيندازند.

لزوم تجهيز خودروها و ايستگاه هاي اسكان مسافران

فرمانده نيروي انتظامي استان همچنين با اشاره به لزوم تجهيز خودروها و ايستگاه هاي در نظر گرفته شده براي اسكان مسافران در راه مانده ياد آور شد: ماموران ما بايد از هم اكنون بدانند در صورت لزوم اسكان مسافران بايد آنها را به كجا هدايت كنند و در اين زمينه بايد پيش بيني هاي لازم انجام شود.

وي همچنين با اشاره به طرح برخورد با رانندگان متخلفي كه جريمه هايي بيش از 10 ميليون ريال در سوابق آنها به ثبت رسيده است تاكيد كرد: خراسان رضوي با متوقف كردن بيش از دو هزار و 600 خودرو هم اكنون در جايگاه دوم كشور قرار دارد.

سردار اميري مقدم اظهار كرد: توقيف روزانه حدود 50 دستگاه خودروي متخلفي كه داراي جريمه هايي بالاتر از 10 ميليون ريال هستند نشان دهنده جديت پليس در برخورد با اين گونه متخلفان است.

وي افزود: نيروي انتظامي بايد در انجام طرح هايي كه بر عهده دارد هم با متخلفان برخورد كند هم آموزش بدهد وهم اينكه به گونه اي رفتار كند كه كسي نتواند به كارش ايرادي وارد كند.

حميد رضا شهركي مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي نيز ضمن ارائه گزارش عملكرد سال گذشته سازمان مطبوعش اظهار كرد: تاكيد بنده و همكارانم اين مسئله است كه در روزهاي سرد زمستاني و با وجود لغزندگي جاده هاي استان مردم براي انجام مسافرت هاي برون شهري شان بيشتر از حمل و نقل عمومي استفاده كنند.

وي افزود: بهتر است افرادي كه قصدانجام مسافرت دارند قبل از انجام مسافرت اطلاعات مربوط به مسير سفرشان را بررسي و بعد راهي مسافرت شوند.

ارائه مجوز به شرکت های امداد خودرو

شهركي با اشاره به وظايف اصلي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان اظهار كرد: اين داره كل در بحث نظارت بر ناوگان حمل و نقل وظيفه اساسي دارد.

وي عنوان كرد: بحث نظارت بر مراكز معاينه فني خودروها نيز يكي از كارهايي است كه با دقت و حساسيت ويژه اي انجام مي شود و در انجام طرح زمستاني اين حساسيت ها افزايش بيشتري هم خواهد يافت.

مدير كل حمل ونقل و پايانه هاي استان همچنين از نظارت بر اماكن اقامتي بين راهي كه تحت نظر اين سازمان است خبر داد و تصريح كرد: بحث آمادگي امداد خودروهاي جادهاي نيز جزء مباحث زير نظر اين اداره كل است و تا كنون سه شركت امداد خودرو به منظور ارائه خدمت از اين سازمان مجوز دريافت كرده اند.

وي با اشاره به كاهش تصادفات جاده اي و تلفات ناشي از اين تصادفات تصريح كرد: خراسان رضوي در شش ماهه ابتدايي سال گذشته شاهد كاهش شش درصد تلفات جاده اي بوده اما با توجه به تصادفات دوماه گذشته اين ميزان به يك ونيم درصد رسيده است.

جبار قاسمي نماينده هلال احمراستان نيز با اشاره به حضور پر رنگ هلال احمر در طرح زمستاني جاده هاي خراسان رضوي گفت: با توجه به پيش بيني هايي كه از طريق هواشناسي استان به دستمان رسيده امسال زمستان سختي را دراستان پيش رو خواهيم داشت.

رشد 23 درصدی در توسعه پايگاه هاي امداد و نجات بين شهري

وي اظهار كرد: جمعيت هلال احمراستان در راستاي كاهش تلفات جاده اي و همچنين ارائه خدمات امدادي اضطراري و تغذيه مسافران در راه مانده فعاليت خواهد كرد.

قاسمي با بيان اينكه ما در سال جاري شاهد 23 درصد رشد در توسعه پايگاه هاي امداد و نجات بين شهري هستيم ابراز كرد: تعداد پايگاه هاي هلال احمر در سال جاري به 33 پايگاه رسيده است.

وي افزود: 25 پايگاه ثابت، چهار پايگاه موقت دو پايگاه سيار و يك پايگاه امداد هوايي در طرح زمستاني سال جاري به ارائه خدمت در جاده هاي استان خواهند پرداخت.

قاسمي همچنين از حضور 41دستگاه آمبولانس 22 دستگاه ست نجات، و 27 دستگاه انواع خودروهاي ديگر در اجراي طرح زمستانه استان خبر داد و افزود: حدود دو هزار نفر از پرسنل هلال احمراستان دراين طرح حضور خواهند داشت.

حسين غلام زاده معاون راهداري اداره كل راه و شهر سازي خراسان رضوي نيز ضمن حضور در اين نشست مشترك گفت: اداره كل راه و شهر سازي استان قبل ازورود به اين طرح يكسري برنامه هاي ديگر را نيز انجام داده كه اين برنامه درواقع زمينه ارائه خدمات در برنامه هاي طرح را فراهم كرده است.

تجهیز 62 باب راهدارخانه در خراسان رضوی

غلام زاده ابراز كرد: جلسه هماهنگي با اداره كل هوا شناسي استان، دپو و ذخيره سازي شن و نمك مورد نياز استان و تجهيز 62 باب راهدارخانه استان جزء برخي از اقدامات انجام شده محسوب مي شود.

وي افزود: نيروهاي راهداري امسال با 95 اكيپ زمستاني در 76 نقطه برف گير استان مستقر، و تعداد 542 دستگاه انواع ماشين هاي سنگين و نيمه سنگين نيز در طرح شركت خواهند داشت.

معاون راهداري راه و شهرسازي خراسان رضوي اظهار كرد: 965 نفراز پرسنل راهداري استان در حدود 32 هزار كيلومتر از راه هاي شرياني و روستايي پر تردد استان حضور خواهند يافت.

وي افزود: طرح زمستاني در راه هاي استان براي همكاران بنده از يكم آذر ماه آغاز شده و تا پايان تعطيلات نوروز 93 ادامه خواهد يافت.

واگذاری 15 درصد فعالیت های راهداری به بخش خصوصی

غلام زاده بيان كرد: اداره كل راه وشهرسازي استان در سال جاري براي دومين سال از بخش خصوصي در طرح زمستان استفاده خواهد كرد و امسال15 درصد كارها بر عهده بخش خصوصي خواهد بود.

حسين اسحاقي جانشين مديريت فوريت هاي اورژانس و فوريت هاي پزشكي خراسان رضوي نيز با اشاره به پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس درورودي شهر هاي بزرگ استان اظهار كرد: پيش بيني فراخوان نيروهاي خارج از شيفت و هماهنگي لازم با بيمارستان هاي استان همچنين آمده سازي چند دستگاه آمبولانس ويژه جزء برخي از كارهاي انجام شده اورژانس در طرح زمستان 92 محسوب مي شود.

تشكيل مركز هدايت بحران در مركز اورژانس استان

اسحاقي در ادامه از تشكيل مركز هدايت بحران در مركز اورژانس استان خبر داد و تاكيد كرد: در صورتي كه استان با بحران جدي روبرو شود اين مركز وارد عمل خواهد شد.

لطيفي نماينده شهرداري مشهد در طرح زمستان 92 با اشاره به آمادگي شهرداري مشهد براي مقابله با حوادث يا بحران هاي احتمالي در زمستان ابراز كرد: شهرداري مشهد با زخيره 15 هزار تن شن ونمك آماده ورود به فصل زمستان است.

وي افزود: شهرداري با آماده كردن 300 دستگاه نگهدارنده زمستاني،120 دستگاه بيل برف روب 70 دستگاه نمك پاش، و 150 دستگاه موتور پمپ لجن كش آماده مواجهه با حوادث زمستاني است.

لطيفي همچنين با اشاره به مشكلاتي كه سال هاي گذشته به دليل شن پاشي درزمستان بوجود مي آمد عنوان كرد: شهرداري در سال جاري از شن كمتر استفاده كرده و به جاي آن از نمك هاي دانه بلند دو تا هفت ميليمتري استفاده خواهد كرد.

بيمه نامه مالي فقط مي تواند خسارت هاي مالي را جبران كند

محمد ناصر مورقعي نماينده بيمه در طرح زمستان 92 پليس استان نيز با اشاره بر لزوم توجه به تاريخ بيمه نامه هاي خودروهايي كه قصد تردد در سطح شهر يا استان را دارند اظهار كرد: بيمه نامه مالي فقط مي تواند خسارت هاي مالي را جبران كند.

وي افزود: يكي از وظايف عمده بيمه ها در جهان پيشگيري از حوادث مختلف است چرا كه همواره پيشگيري راه بهتري براي كاهش مشكلات محسوب مي شود.

مورقعي تاكيد كرد: پس از هر حادثه اي جراحت هاي روحي شديدي به بازماندگان يا خود حادثه ديدگان وارد مي شود كه جبران اين خسارات روحي از عده بيمه ها بر نمي آيد پس بهترين كار پيشگيري از حوادث بويژه حوادث رانندگي است.

وي تاكيد كرد: دارندگان وسايل نقليه حتما به تناسب نوع بيمه و نحوه استفاده از آن توجه داشته باشند تا در صورت مواجه شدن با حادثه اي ناخواسته با مشكلات بعدي روبرو نشوند.