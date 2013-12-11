  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

امروز:

یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز در صومعه سرا برگزار شد

یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز در صومعه سرا برگزار شد

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز در نمازخانه آموزش و پرورش صومعه سرا با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان صومعه سرا ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز افزود: شهدا انسان های شایسته ای بوده اند و مصیبت ها و دردهایی که در کربلای ایران کشیده اند باعث شده رحمت خداوند بر ملت ایران فرود آید.

حجت الاسلام اسماعیل صدیقی اذعان داشت: از آنجائیکه دشمنان امروز سر تعظیم در برابر ملت ایران خم می کنند به برکت خون شهداست.

وی تصریح کرد: تمامی آحاد مردم باید قدر شهدا و اهدافشان را بدانند، مبادا حرف شهدا و عکسشان را بزنیم اما برعکس شهدا عمل کنیم.

وی همچنین بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ شهید و شهادت نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم حاضران با ذکر مداحی و نوحه یاد وخاطره شهدا  را گرامی داشتند.

کد مطلب 2193699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها