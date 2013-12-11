یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان صومعه سرا ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز افزود: شهدا انسان های شایسته ای بوده اند و مصیبت ها و دردهایی که در کربلای ایران کشیده اند باعث شده رحمت خداوند بر ملت ایران فرود آید.

حجت الاسلام اسماعیل صدیقی اذعان داشت: از آنجائیکه دشمنان امروز سر تعظیم در برابر ملت ایران خم می کنند به برکت خون شهداست.

وی تصریح کرد: تمامی آحاد مردم باید قدر شهدا و اهدافشان را بدانند، مبادا حرف شهدا و عکسشان را بزنیم اما برعکس شهدا عمل کنیم.

وی همچنین بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ شهید و شهادت نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم حاضران با ذکر مداحی و نوحه یاد وخاطره شهدا را گرامی داشتند.