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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

آیت الله حسینی بوشهری:

نمایشگاه پژوهش زیربنایی برای جهت دهی به فعالیت‌های پژوهشی در حوزه است

نمایشگاه پژوهش زیربنایی برای جهت دهی به فعالیت‌های پژوهشی در حوزه است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور برگزاری نمایشگاه پژوهش را از جمله فعالیت های زیربنایی برای جهت دهی به کارهای پژوهشی در حوزه علمیه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در حاشیه افتتاح نمایشگاه پژوهشی حوزه علمیه با عنوان " گنجینه پژوهش" که قبل از ظهر چهارشنبه در کتابخانه آیت الله بروجردی در قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آثار بسیار خوبی از مجموعه آثار پژوهشی حوزه‌های علمیه به نمایش گذاشته شده است و تلاش‌های آن قابل تقدیر است.

وی عنوان کرد: معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه بسته‌های جدیدی را طراحی و برنامه ریزی کرده است و از جمله آن کتاب سال حوزه، آثار جشنواره علامه حلی و انجمن های علمی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز داشت: در مجموع می‌توان گفت که کار زیربنایی برای جهت دهی مفید و سالم نسبت به کار پژوهش در حوزه علمیه در حال شکل گیری است و البته تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله است اما این نمایشگاه در حقیقت کاری ابتکاری طی سال های گذشته در حوزه است و می‌تواند برای تحقق بخشیدن به اهداف کمک کند.

وی یادآور شد: کارهای پژوهشی زیادی طی سال های گذشته انجام شده بود اما آنها نیاز به استانداردسازی و کار مطالعاتی خوب و قوی دارد که خوشبختانه در حوزه این عمل در حال شکل گیری است و کتابخانه آیت الله بروجردی در کنار کتابخانه فیضیه فرصتی بسیار خوبی است تا به کتابخانه مرکزی پژوهش تبدیل شوند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: ایجاد کتابخانه پژوهشی به پژوهشگران و مبلغان می‌توان بسیار کمک کند تا بتوانند از این سرمایه بزرگ استفاده کنند.

کد مطلب 2193705

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