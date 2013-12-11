به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در حاشیه افتتاح نمایشگاه پژوهشی حوزه علمیه با عنوان " گنجینه پژوهش" که قبل از ظهر چهارشنبه در کتابخانه آیت الله بروجردی در قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آثار بسیار خوبی از مجموعه آثار پژوهشی حوزه‌های علمیه به نمایش گذاشته شده است و تلاش‌های آن قابل تقدیر است.

وی عنوان کرد: معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه بسته‌های جدیدی را طراحی و برنامه ریزی کرده است و از جمله آن کتاب سال حوزه، آثار جشنواره علامه حلی و انجمن های علمی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه ابراز داشت: در مجموع می‌توان گفت که کار زیربنایی برای جهت دهی مفید و سالم نسبت به کار پژوهش در حوزه علمیه در حال شکل گیری است و البته تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله است اما این نمایشگاه در حقیقت کاری ابتکاری طی سال های گذشته در حوزه است و می‌تواند برای تحقق بخشیدن به اهداف کمک کند.

وی یادآور شد: کارهای پژوهشی زیادی طی سال های گذشته انجام شده بود اما آنها نیاز به استانداردسازی و کار مطالعاتی خوب و قوی دارد که خوشبختانه در حوزه این عمل در حال شکل گیری است و کتابخانه آیت الله بروجردی در کنار کتابخانه فیضیه فرصتی بسیار خوبی است تا به کتابخانه مرکزی پژوهش تبدیل شوند.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: ایجاد کتابخانه پژوهشی به پژوهشگران و مبلغان می‌توان بسیار کمک کند تا بتوانند از این سرمایه بزرگ استفاده کنند.