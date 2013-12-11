ایجاد فضای معنوی در جامعه با توسعه علوم قرآن و عمل به آن محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خادمی ظهر چهارشنبه در شورای قرآن استان، افزود: محور حرکتی نظام دینی و ارزشی ما مبانی قرآن است و غفلت از قرآن و مهجور ماندن آن در جامعه موجب غفلت از همه امور است.

وی با بیان اینکه همه توان نظام دینی ما در مسائل فرهنگی و مذهبی خلاصه شده است، عنوان کرد: مهمتر از آن علوم قرآنی در راس همه آنها قرار گرفته و دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و بخصوص متولیان امر باید برای ترویج و توسعه مبانی قرآنی در تهیه امکانات و ایجاد کردن شرایط مناسب همه تلاش خود را بکار گیرند.

خادمی افزود: استانداری برای توسعه فعالیتهای قرآنی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری آمادگی دارد.

استاندار ترویج فرهنگ قرآنی را یک وظیفه همگانی و تلاش عمومی دانست و تاکید کرد: برای توسعه فرهنگ قرآنی باید از فضاهای کوچکتر یعنی خانواده، مدرسه، مساجد، کانونها و موسسات قرآنی تا رسیدن به دانشکده قرآنی تلاش کنیم.

خادمی، ایجاد شرایط برای فعالیتهای قرآنی را علاوه بر فضا و مکان مناسب، وجود نیروی متخصص، ابزار و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برشمرد و افزود: باید به دنبال توسعه همه مباحث قرآنی و علوم حدیث باشیم.

وی با بیان اینکه روی آوری به قرآن و عمل به قرآن لازمه اصلی جامعه دینی است، تصریح کرد: قرآن نور هدایت و عامل بازدارنده هر گونه فساد در جامعه است و فعالیتهای قرآنی در سطوح و ابعاد مختلف آن مورد توجه باشد.

استاندار یادآور شد: برپا کردن محافل انس با قرآن، اجرای جشنواره و همایش های قرآنی، ساماندهی مراکز قرآنی که متولیان مردمی دارند به گسترش فعالیتهای قرآنی بسیار کمک می کند.

خادمی افزود: توسعه خانه های قرآنی در روستاها و تشکیل موسسات و اتحادیه مراکز قرآنی در استان یک ضرورت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی قرآن محور است و ما هرچه داریم به برکت این کتاب آسمانی است، گفت: در نظام اسلامی که بر پایه دین و عقاید آسمانی شکل گرفته است، سخن پروردگار محور و زیر بنای حکومت است و لازمه موفقیت و رسیدن به هدف توجه به این سخنان است.

استاندار بیان داشت: این استان به لحاظ قابلیت و ظرفیت بالای فرهنگی بسیار غنی است و علاوه بر دستگاه‌های فرهنگی که ماموریت اصلی گسترش فرهنگ دینی را دارند بقیه دستگاه‌ها نیز باید از همه امکانات و توان خود در پیشبرد فرهنگ دینی همکاری و مشارکت کنند.