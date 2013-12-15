افزایش دوره بیکاری در آمریکا/ تعداد کارگران متوسط جهان 870میلیون نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره شاخص های کلیدی بازار کار، بیکاری بلندمدت و چالش جدید برای بسیاری از کشورها اعلام کرد: برای جویندگان کار پیدا کردن شغل در یک دوره 6 ماهه و یا کمتر از آن به صورت فزاینده ای دشوار شده است.

در اسپانیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، صربستان و بلغارستان بیکاری طولانی مدت جویندگان کار نسبت به سال 2008 تا 40 درصد افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای با نرخ بیکاری مشابه، روندهای متفاوتی در بازار کار وجود دارد.

بر پایه این گزارش، در حالی که نرخ بیکاری در ایالات متحده و آلمان بین سال های 1970 و 2013 در حدود 6.3 بود اما بیکاری در آلمان به طور متوسط ​​کوتاه تر از آمریکا بود. از سویی در فرانسه که نرخ بیکاری آن حدود 30 درصد بالاتر از آلمان از سال 1991 بوده است اما متوسط زمان دستیابی یک کارگر بیکار به شغل نسبت به آلمان کمتر بوده است.

با این حال، در کشورهای در حال توسعه داستان متفاوت است. کارگران در این کشورها سریع تر در شرایط بیکاری و اشتغال نسبت به اقتصادهای پیشرفته حرکت می کنند اما اغلب این انتقال ها به اقتصادهای غیررسمی شکل می گیرد.

در مکزیک بین سال های 2001 و 2012 ورود و خروج های زیادی در بازار کار صورت گرفت؛ در عین حال با اینکه ورودی های نیروی کار آن به میزان 3.7 درصد بیشتر از آمریکا بود اما خروجی ها 69 درصد بیشتر از بازار کار آمریکا بوده است.

برای به دست آوردن یک تصویر ثابت از پویایی بازار کار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، آمارهایی از فاصله سال های 1980 تا 2012 جمع آوری شده است. بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، عدم تطابق مهارت ها در کشورها گسترده است.

در سال 2012 معادل 10.1 درصد شاغلان اقتصادهای پیشرفته دارای قابلیت بالاتری نسبت به کاری که انجام می دادند بودند که این میزان در سال 2008 به میزان 8.5 درصد بود. این مسئله برای مهاجران، نیروی کار جوان و معلولان بیشتر وجود داشت.

همچنین در سال 2010 معادل 28.1 درصد از افراد مهارت کمتری نسبت به کاری که انجام می دادند داشتند که این میزان در سال 2008 به میزان 31 درصد بود. هم اکنون 822 میلیون کارگر فقیر در جهان وجود دارد که معادل 30.6 درصد کل نیروهای کار هستند.

از سویی، طبقه متوسط کارگران نیز در حال افزایش است و از سال 1991 به 870 میلیون نفر رسیده است که معادل 32 درصد کل نیروهای کار جهان هستند.