دریافت 360 شکایت مردمی از مراکز درمانی دولتی و خصوصی آذربایجان غربی

علی شرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 360 شکایت از مراکز درمانی دولتی و خصوصی توسط این واحد دریافت شده است، افزود: از این تعداد۲۲۰ مورد مربوط به شکایات حضوری و ارجاعی از سایر مراجع و ۱۴۰ مورد شکایات از مراکز بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شکایات، ۱۵ پرونده به لحاظ ارتباط موضوعی به کمیسیون مادۀ ۱۱ و ۱۸ پرونده به سازمان نظام پزشکی استان ارجاع شده، اظهار داشت: همچنین بر اساس ممصوبات شماره ۴۸۲ و ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه فعالیت جهت آموزش در حوزه های آموزش سلامتی و بوِیژه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، بهداشت و پیراپزشکی نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

مدیر نظارت، اعتبار بخشی و صدور پروانه ­های معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اعلام اینکه با مراکز غیر مجاز از طریق مراجع صالحه قضایی بر خورد و نسبت به تعطیلی آنها اقدام می شود، عنوان کرد: شماره تماس ۲۲۴۵۴۵۴-۰۴۴۱ واحد رسیدگی به شکایات اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان آماده دریافت نکته نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مرتبط با امور درمان است.

شرق با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش از ۴۵ پرونده پزشکی جهت رسیدگی نهایی به مراجع قضائی ارجاع شده، گفت: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز و بدون مجوز در حوزه های سلامتی و بویژه در عرصه درمان ممنوع است.